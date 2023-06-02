Это поджог, без сомнения: в Красноярском крае пылает лесоперерабатывающее предприятие на площади 8 тысяч квадратных метров

Полиция завела уголовное дело по факту поджога лесопилки в селе Тасеево. Фото: МВД

В селе Тасеево пожарные и добровольцы всеми способами стараются потушить пожар на территории лесоперерабатывающего предприятия, которое находится на окраине населенного пункта. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренной службы сегодня, 2 июня, в 10:32 по местному времени.

Вскоре в интернете появилась информация о том, что возгорание было неслучайным. И вот в пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили: действительно – есть все основания считать, что имел место поджог.

- Полицейскими предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Межмуниципального отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - прокомментировали в ведомстве.

Фото: МВД

На месте работают и специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В связи с крупным пожаром организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки, ближайшей к месту происшествия. В настоящее время видимого задымления села не наблюдается – направление ветра в противоположную сторону.

По данным регионального правления МЧС горят отходы лесопиления на общей площади 8 тысяч квадратных метро. Принято решение привлечь к работе вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, на котором установлено водосливное устройство. С земли над ликвидацией огня работают 63 человека и 17 единиц техники. Привлечены добровольные пожарные. Чтобы защитить населенный пункт и не допустить распространения огня в сторону жилых строений, сделаны противопожарные разрывы между ними и лесопилкой.