«Кубок будущего»: юные футболисты из дворовых команд сразились на профессиональном поле

Фото предоставлено компанией

1 июня в Красноярске прошел городской футбольный турнир «Кубок будущего». Он собрал 14 детских дворовых команд из разных районов города. На поле вышли более 100 участников в возрасте от 9 до 11 лет. Организатором соревнований стало одно из предприятий «Роснефти», работающее в Красноярском крае - «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Состязания дали возможность маленьким игрокам не только обойти соперников, но и поиграть на профессиональном футбольном поле. Не случайно турнир проводился на одном из современных красноярских стадионов – «Рассвет», что само по себе стало подарком юным любителям футбола.

Фото предоставлено компанией

Своими впечатлениями поделились участники команды «Зеленая роща-2» Егор Андреев, Захар Шашков и Антон Качанов:

- Не все из нас играли на таком большом стадионе. Давно хотелось! Здесь все по-другому, по-настоящему. Сегодня наша команда проиграла в одной из игр, но соревнования продолжаются. Мы уверены, что лучшие! Потренируемся и все равно победим!

Заметим, что эти и другие ребята – любители. Они играют в футбол в свободное время на дворовых площадках не достижений ради, а для удовольствия. Многие из них доросли до следующего шага – перехода в профессиональный спорт. И для них такие соревнования – отличный шанс заявить о себе.

Турнир собирает все больше участников. Советник генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Василий Гуща рассказал об этом подробнее:

- Первый турнир проводили в сентябре прошлого года. Переживали, как он пройдет. Но он оказался востребованным и уже стал традиционным. Мы начинали с 10 команд, а в этом году их уже 14. Это говорит о том, что дворовый спорт в Красноярске развивается, и к нему приобщается все больше детей. Приоритет компании – молодое поколение. Очень хочется, чтобы оно выросло здоровым и сильным.

Дату состязаний организаторы специально не выбирали. Так совпало, что они прошли в День защиты детей, что очень символично. С погодой спортсменам повезло, но соревнования запомнятся футболистам не только этим:

- Мы наградим не только команды-победительницы. Каждый без исключения участник получит спортивные сувениры на память, чтобы никому не было обидно, - пояснил Василий Гуща:

- Поощрять стремление детей заниматься спортом очень важно. Компания уделяет большое внимание развитию и популяризации физической культуры и оказывает поддержку как любительскому, так и профессиональному спорту.

В этом турнире впервые приняли участие 4 команды девочек. Надо сказать, что играли они ничуть не хуже мальчишек. Они еще учатся в начальных классах, но уже сейчас поражают своей волей к победе, азартом и хорошей техникой. Как, например, Варя и Амина из команды гимназии № 10:

- Мы играем в футбол с апреля этого года. Недолго, но соревноваться уже не страшно. Хочется узнать, на что мы способны. Нам больше нравится ходить на занятия по футболу, чем на другие! Хотим стать футболистками и побежать!

В этом им помогает тренер команды гимназии № 10 Кирилл Гнездилов:

- С футболистками работаю уже 11-й год. Сам я всю жизнь играл в футбол. В гимназию на мою первую тренировку по футболу пришли 10 мальчиков и 2 девочки, которые сразу покорили своей ответственностью и серьезным отношением к футболу.

Для нас очень важны такие турниры. Женских команд появляется достаточно много, но в городе за год проходит не более 3-4 соревнований для девочек. А для маленьких футболисток важно играть на большом стадионе, соревноваться и расти в игре. Надо развивать это направление. Без помощи и поддержки мы не справимся!

После подведения итогов турнира определились три лучшие команды. Среди сборных мальчиков на первое место вырвался «Зенит» (Советский район), на втором - «Олимпийский небосвод» (Железнодорожный район) и на третьей ступеньке пьедестала почета - «Граф Суворов» (Кировский район). Из футбольных коллективов девочек «золото» у «Ротора» (Советский район), «серебро» - у «Гимназии №10» (Кировский район)и «бронза» - у «Golazo» (в которую входят футболистки из Железнодорожного и Центрального районов).

Фото предоставлено компанией

Заслуженными наградами победителям стали кубки, грамоты и ценные призы: рюкзаки, умные колонки, смарт-часы и наушники.