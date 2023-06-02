«Я даже проезд в метро не могу оплатить»: певец Ваня Дмитриенко лишился почти миллиона рублей из-за мошенников

У певца Вани Дмитриенко мошенники списали почти миллион рублей с банковской карты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Песня 15-летнего парня родом из Красноярска Вани Дмитриенко «Венера-Юпитер» метеоритом ворвалась во все музыкальные чарты 2021 года. В декабре того же года за эту песню он получил национальную музыкальную премию «Золотой граммофон», став самым юным обладателем премии за всю ее историю. В мае этого года попал в лонг-лист рейтинга Forbes«30 до 30» в категории «Музыка», также став самым молодым участником в этой категории.

Сейчас Ване Дмитриенко 17 лет, он очень популярен и загружен: у него репетиции, выступления, записи альбомов, участие в различных телешоу. И, конечно, неплохие заработки. Вот на них-то и позарились мошенники. Несколько дней назад юное дарование стал жертвой аферистов. Его лишили без малого миллиона рублей – обчистили банковскую карту так, что он остался в прямом смысле без копейки в кармане.

О случившемся Ваня эмоционально рассказал в соцсети. Он был на съемках, когда ему позвонили из банка и сообщили, что блокируют его счет.

- Я был на съемках. Мне звонят из банка и говорят, что мне блокируют карту из-за подозрительных транзакций. Любой бы человек подумал, что это – «развод». Я тоже так подумал, к тому же у меня работа – и я бросил трубку.

После Ваня решил выпить кофе, чтобы разогнать сонливость, ведь ночью не выспался. Спустился в кафе и там понял, что не может ни за что рассчитаться – оплата по карте не проходит. Открыл мобильный банк и увидел, что его счет уменьшился за четыре подхода на 925 тысяч рублей.

- Я в центре Москвы, недалеко от места съемок, и я не знаю, что мне делать. У меня нет налички, Леху я отпустил домой. Я даже проезд в метро не могу оплатить.

Позднее, уже вечером, Ваня поблагодарил подписчиков и друзей за поддержку. «Я дома, я не голодный». Также сообщил, что были приняты все нужные меры. Вероятно, имел в виду, что заявление в полицию написано. Остается открытым вопрос, как мошенники добрались до его банковского счета. Наверняка позднее, когда это выяснится, Ваня сам расскажет друзьям.

Ваня Дмитриенко не первый из звезд российской эстрады, кто становится жертвой мошенников. Так, телефонные аферисты оформляли кредиты на актрису из «Универа» Анну Хилькевич, а Филиппа Киркорова шантажировали через соцсети. Кроме того, в разное время от действий преступников пострадали стилист Сергей Зверев, певец Стас Михайлов и другие.

На уловки мошенников ранее также попался и главный экономист Центробанка РФ, девушка отдала 3 миллиона рублей мошенникам. А в 2021 году телефонные аферисты развели скандально известного банкира 2,7 миллиона рублей.

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