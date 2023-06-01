На острове Татышев в Красноярске пытаются найти и спасти декоративных кроликов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске развернулась спасательная операция на острове Татышев. Объектами спасения стали два декоративных, явно домашних кролика – их накануне обнаружила красноярка Диана Иванова, и рассказала о находке редакции «КП-Красноярск». Сегодня найти на прежнем месте их не удалось.

– Вчера поехала посмотреть как цветут деревья в яблоневом саду. Прошла за сад и вдоль берега шла, пока не обнаружила издалека под деревом что-то круглое. Сначала подумала, что каска военная или баллон, может, какой. Потом показались уши и стало понятно, что заяц. Второго заметила уже позже, как подошла к первому. Два кролика держатся вместе на расстоянии пары метров. Ели кору дерева, семечки мои есть не стали, – рассказала Диана.

Забирать кроликов девушка не стала: она написала нам в редакцию, ветклинику и Татышев-парк. Также Диана написала пост в соцсетях, после чего, утром, к ней обратились зоозащитники организации «Инстинкт». Тогда же Диана взяла у соседа переноску и решила попробовать поискать кроликов.

Фото: ИВАНОВА Диана

– Поскольку времени было ограничено, мы походили примерно час и поехали по делам. Дело осложняет тот факт, что геолокация на острове не очень точно работает: отметка есть, но найти даже ту самую опушку не удалось. Возможно они еще там, а возможно, нет, – добавила Диана.

Также, по ее словам, они встретили по пути мужчину, завсегдатая острова, который часто там гуляет. Он рассказал, что на днях видел в том же районе лису, а вот кроликов на острове никогда не встречал.

Пока неясно, как вообще кролики оказались на острове: выкинул ли их кто-то, или они сами сбежали во время прогулки. Сообщений от красноярцев о пропаже кроликов не поступало, так что, вероятно, от животных все же решили избавиться намеренно.