В Красноярске открылся филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Фото: krskstate.ru

Два месяца назад, 3 апреля, указом Президента России был создан федеральный фонд «Защитники Отечества», задача которого – поддержать участников специальной военной операции (кадровых военных, контрактников, мобилизованных или добровольцев) и членов их семей. Следом филиалы этого фонда стали открываться в регионах России. Появился такой и в Красноярске.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лично контролировал подготовку к открытию такого филиала в краевом центре. Неделей ранее он приезжал туда, проверял, все ли готово, сделал ряд замечаний. А накануне, 31 мая, вновь приехал уже на открытие и пообщался с военнослужащими и их семьями, узнал о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться и за решением которых они обратились в фонд «Защитники Отечества».

В пресс-службе правительства края рассказали, что место для размещения филиала Фонда выбиралось тщательно, чтобы имело удобное расположение. Остановились на торгово-офисном центре «Ньютон» на Партизана Железняка, 17. Помещение на третьем этаже. Тщательно подошли к подбору сотрудников, в том числе юристов, психологов, медиков. Они помогут с оформлением выплат, отпусков, прохождением военно-лечебной комиссии, присвоением статуса ветерана боевых действий. Также всех желающих будут привлекать к участию в различных социальных проектах региона.

Фонд будет работать по той же схеме, что и МФЦ – по принципу одного окна. Как отметил Михаил Котюков, основные группы вопросов, по которым обращаются военнослужащие и члены их семей, уже определены. Однако к каждому обратившемуся будет индивидуальный подход.

- Работа организована в персонифицированном режиме. Каждый обращающийся человек – либо ветеран, либо члены семьи – здесь должен получить внимание и решить существующую проблему, и неважно, это вопрос федерального, краевого или местного значения. Замечания, которые были за неделю до открытия, уже исправили – это тоже показатель оперативности работы сотрудников и их ответственного отношения к делу, – сказал врио губернатора.

Добавим еще раз адрес и время работы Центра: Красноярск, улица Партизана Железняка, 17, третий этаж. Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходные – суббота и воскресенье. Задать вопрос также можно будет по телефону 8 (391) 234-08-58.