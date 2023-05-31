Власти Красноярска опубликовали программу Дня города

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске с 9 по 11 июня будет отмечаться День города. В этом году городу исполняется 395 лет. Власти представили программу празднований – главным отличием от предыдущих Дней города стало то, что теперь проспект Мира не будут закрывать для проезда.

Несколько лет горожан радовал проект «В центре Мира», когда проспект на время делали пешеходным и расставляли на нем различные локации. Вместо него стартует проект «Яркие берега», его ивенты уже в эти выходные начнутся на городских набережных.

В пятницу, 9 июня, утро начнется с возложения цветов к памятникам именитых красноярцев. В полдень на площади у мэрии поднимут флаг Красноярска и вручат паспорта юным красноярцам. В 17:30 начнется торжественное собрание в Театре оперы и балета, на котором будут присуждать награды за заслуги перед городом.

В субботу на главной сцене площади Мира с 15:00 до 17:00 будут выступать творческие коллективы, к вечеру также выйдут группа «Яхонт» и московский коллектив «Трубачи шоу».

В воскресенье у БКЗ сыграет оркестр, студенты Сибирского института искусств, Красноярский камерный оркестр и коллективы филармонии. Вечером на сцену выйдет Красноярский филармонический русский оркестр.

Также на протяжении всех дней будут проходить различные мероприятия на набережных города. К примеру, на Центральной набережной 10 июня пройдет краевой фестиваль современного и традиционного искусства «Сибирь мастеровая», а Ярыгинская набережная соберет экстремалов на фестиваль «Сибирь урбан».