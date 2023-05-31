Фото: ИВАНОВА Диана

Фейерверк в День защиты детей в Красноярске 1 июня 2023 года будет запущен. Об этом сообщает мэрия. Помимо салюта, для горожан пройдет ряд мероприятий.

Салют в День защиты детей в Красноярске запустят в конце празднования – в 22:00 с острова Татышев. В мэрии Красноярска рассказали, что это подарок мецената Хазрета Совмена.

В целом же город 1 июня подготовил для юных красноярцев ряд мероприятий во всех районах:

Железнодорожный район:

- 10:00, парк «Гагарина» - здесь откроются познавательные площадки, детский городок, где юных красноярцев будут обучать ПДД. Малыши смогут также примерить бронежилет, костюм пожарного и даже посидеть в специальной машине.

Свердловский район:

- 11:00, площадь им. Я.М. Свердлова – для детей пройдет концерт, развлекать их будут ростовые куклы. Кроме того, для малышей организовали игру «Третий лишний» и другие активности.

Ленинский район:

- 11:00, парк им. 1 Мая – поднимать настроение детям будут артисты местного ДК. Будет организован концерт, а также мастер-классы по лепке из соленого теста и из бумаги.

Октябрьский район:

- 11:00, сквер «Юннатов» - организуют праздничные локации с лепкой, пением и высадкой растений. За прохождение будут начисляться бонусы, которые дети смогут обменять на подарки.

Центральный район:

- 12:00, главные городские часы – состоится торжественная церемония поднятия флага детства.

Советский район:

- 17:00, парк «Гвардейский» и «Солнечная поляна» - здесь можно сходить на концерты, интерактивные площадки, мастер-классы и ярмарку изделий от мам-рукодельниц. А в 21:30 в сквере «Казачий» состоится световое шоу.

Кировский район:

17:00, ДК «Кировский» - здесь пройдет «Парад детства». В его рамках можно будет приобрести свежую выпечку, сладкую вату и сувениры. Кроме того, для посетителей организуют дегустацию имбирного пряника и большого сладкого пирога.

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