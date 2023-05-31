В Красноярском крае открылся второй Центр общения старшего поколения

Фото: Татьяна ЖАБИНА

В церемонии открытия приняли участие представители Отделения Социального фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, органов власти, государственных учреждений и общественных организаций.На праздничном мероприятии побывали самые активные пенсионеры района.

Собравшихся познакомили с концепцией работы Центра старшего поколения, планами на ближайшее будущее и вручили книги и подарки для работы Центра«Забота о пожилых людях является одной из приоритетных задач государства и общества.

Фото: Татьяна ЖАБИНА

В своем приветственном слове Елена Лапко, управляющий ОСФР по Красноярскому краю отметила:

- Цель создания нового центра общения – организовать интересный досуг для людей старшего поколения, обеспечить им комфортные условия для учебы и творчества. В декабре прошлого года мы открыли первый центр в Бирилюсском районе, и он стал одним из любимых мест досуга пенсионеров. Мы продолжаем развивать это направление.

Центр для общения людей старшего поколения оборудовали мини-библиотекой, компьютером и телевизором. В дальнейшем здесь будут проводиться кружки по интересам, литературные клубы, будут проходить игры, викторины, мастер-классы. У граждан «серебряного возраста» также будет возможность повышать финансовую и компьютерную грамотность.

Фото: Татьяна ЖАБИНА

Ирина Аликова, исполняющий обязанности заместителя главы Емельяновского района по социальным вопросам уверена, что Центр общения старшего поколения станет новой точкой притяжения:

- Большое спасибо Социальному фонду, такая площадка для наших пенсионеров очень востребована – это дополнительные возможности для развития и самореализации граждан.

Пенсионеры и ветераны поблагодарили организаторов за созданный Центр. Нина Черняева, пенсионер, редактор поселкового журнала, передала в Центр исторические книги, посвященные Емельяново и пожелала изучать традиции российских духовно-нравственных ценностей, культуры, искусства. На открытии новой площадки она, в частности, сказала:

- Новый центр поселку очень нужен, в нем можно будет не только обмениваться жизненным опытом, но и познавать прекрасное.

Фото: Татьяна ЖАБИНА

КОНКРЕТНО

Центр общения старшего поколения расположен по адресу: пгт. Емельяново, ул. 2-х Борцов, д. 23, стр. 1.

График работы:

- с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00,

- в пятницу с 8-00 до 16-00, без перерыва на обед.

Автор: Нина БОНДАРЧУК