Испытано на коте: тестируем наполнители для лотков российского производства

Фото: Юлия КОВАЛЬ

После ухода с российского рынка большой части импортных производителей у кошатников всея Руси возникли две проблемы - на какой корм переводить питомцев, и чем наполнить лотки. Корреспондент «КП» вместе с двумя своими котами прошли путь непростого поиска наполнителей - делимся опытом.

ЗАЧЕМ НУЖЕН НАПОЛНИТЕЛЬ?

Фото: Юлия КОВАЛЬ

«Да зачем нужен этот наполнитель, газетки накидайте в лоток, песочек, и все будет хорошо» - эту фразу я, владелица двух привередливых котов, слышу регулярно. Особенно когда рассказываю, сколько же стоит этот самый наполнитель. Казалось бы, все решается просто – какая разница, чем шуршать в лотке? Но… нет.

Наполнитель котикам нужен для вашего (поглощает запахи) и их комфорта - в природе представители семейства кошачьих ходят в туалет туда, где есть рыхлая и впитывающая поверхность, а затем закапывают все, скрывая запах. Значит, в лотке им нужно создать точно такие же условия, ну, или максимально приближенные.

КАКОЙ НАПОЛНИТЕЛЬ БЫВАЕТ?

Все наполнители разделяются на два принципа действия: впитывающие и комкующиеся.

Первый при контакте с влагой, соответственно, её впитывает полностью и разрушается, а второй, впитывая, превращается в комочки.

Принципиального отличия в эффективности нет, поэтому выбирать нужно, исходя из своих предпочтений и удобства.

Эти виды делятся уже по составу – органические (бумага, трава, дерево, уголь, злаки) и неорганические (глина, минералы, силикагель).

Самые популярные виды: древесные гранулы, силикагелевые, минеральные и глиняные. Поэтому тестировали именно их – как комкующиеся, так и впитывающие.

ЭЭЭЭЭКСПЕРИМЕНТ!

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Итак, мы имеем двух котов породы элитный дворянин – Барыс и Кокос (каждый весом около 7-8 кг), один общий лоток на двоих (им так комфортнее) и 5 разных упаковок наполнителей российских производителей в сегменте бюджетных вариантов:

- Комкующийся минеральный

- Впитывающий силикагелевый

- Впитывающий глиняный

-Впитывающий древесный

- Комкующийся древесный

Оговоримся сразу – никакой рекламы, исключительно исследовательский интерес. Но надо учесть, что один и тот же вид наполнителя может вести себя по-разному в зависимости от сырья производителя, и даже у одной и той же компании с разными ценовыми сегментами. Поэтому наша выборка – некий ориентир, не исключающий при этом ваших собственных экспериментов. Мы же взяли производителей, исходя из максимальной популярности их продаж на самых различных маркет-плейсах.

МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМКУЮЩИЙСЯ НАПОЛНИТЕЛЬ

Упаковка: 7 литров.

Стоимость: от 220 до 350 рублей за упаковку (от 31,5 до 50 р за литр).

Хватило: 3 недели на двоих

Из плюсов: не сбивается в один большой комок при намокании, удобно лопаткой отделять использованную часть. Не пылит, не прилипает к лапам.

Из минусов: запах есть, но очень слабый.

Котам, в целом, понравился – можно покопать в свое удовольствие, гранулы крупные, в лапах не застревает.

ВПИТЫВАЮЩИЙ ГЛИНЯНЫЙ

Упаковка: 7 литров

Стоимость: от 140 до 375 рублей за упаковку (от 20 до 53,5 р за литр).

Хватило: неизвестно, выбросила после второго использования

Из плюсов: впитывает на ура, но толку…

Из минусов: один большой глиняный, дурнопахнущий комок. Отодрать от лотка его практически невозможно. До использования запах тоже был странным, котам он не особо понравился, долго греблись и принюхивались.

Ради справедливости отмечу, что вероятнее всего, он не создан для использования двумя котами одновременно. Мои «тяжеловесы» воды пьют много, поэтому нужно пробовать на одном коте. По отзывам на площадках, наполнитель вполне справляется со своими функциями.

СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ

Упаковка: 8 литров

Стоимость: от 600 до 1000 рублей (от 75 до 143 р за литр).

Хватило: Пачка улетела за неделю на двоих.

Принцип действия такой: насыпаете наполнитель и раз в день (при наличии двух котов, ходящих в один лоток) перемешиваете лопаткой. Гранулы полностью впитывают жидкость, не источают запах. Менять по необходимости, когда напитается до предела.

Из плюсов: не пыльный, крупные гранулы которые не прилипают к длинной шерсти, не пахнет после двух дней использования.

Из минусов: часть гранул идеально круглая, котам не очень приятно на них вставать лапами. При контакте с жидкостью сильно шипит – коты пугаются и не понимают, что происходит. Впитывает в себя очень небольшое количество жидкости.

КОМКУЮЩИЙСЯ ДРЕВЕСНЫЙ

Упаковка: 5 литров

Стоимость: от 270 до 430 рублей за упаковку (от 54 до 86 р за литр)

Хватило: 4 недели на двоих

Из плюсов: нет запаха, маленький расход, крупные, не прилипающие к шерсти гранулы.

Из минусов: он не комкуется толком, ведет себя как впитывающий. Лично для меня это не проблема, но кому-то может быть принципиально.

Отмечу, что при вскрытии упаковки есть очень приятный запах дерева, мои котики такое любят, поэтому терлись возле упаковки, словно она валерианой полита. Ну и в лотке копошились с удовольствием, форма и размер гранул позволяет удобно на них стоять и никуда не съезжать.

ВПИТЫВАЮЩИЙ ДРЕВЕСНЫЙ

Упаковка: 8 литров

Стоимость: от 100 до 150 рублей за упаковку (от 12,5 до 18,5 р за литр)

Хватило: два месяца на двоих

Из плюсов: практически нет запаха (3 дня выдержал), менять на двоих нужно раз в пару дней, удобные гранулы для лап, которые при намокании не липнут, и не разносятся по всему дому.

Из минусов: желание покатать наполнитель просто так у котов (причем у обоих)

Реакция на него у котиков точно такая же, как и на предыдущий древесный. Они довольны.

Фото: Рада КОВАЛЬ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Марина Русинова, инструктор-фелинолог, Красноярск:

- Среди российских наполнителей довольно много достойных, но большинство из них совсем не бюджетные, как те же силикагелевые наполнители. Поэтому, при выборе, нужно ориентироваться на ваши потребности и кошелек. Путем проб и ошибок можно подобрать именно тот, который вас устроит. Но! Это работает со взрослыми котиками, которым подбирать наполнитель будет гораздо проще, ведь они хорошо знают, куда нужно ходить в туалет. Малышам же рекомендую использовать тот наполнитель, к которому его приучали, пока котенок жил у заводчика. Потом, когда вы убедитесь, что лоток освоен на ура, можно проводить эксперименты.

А что делать, если кот вообще не приучается к лотку?

- Часто случается, что кот отказывается ходить в лоток – это может быть следствием негативного опыта, неподходящего лотка, наполнителя, места, наличие не нравящегося ему запаха или даже болезни. Если эксперименты с местом, наполнителем и видом лотков вам не помогают, а кот все равно вредничает, то тогда стоит обратиться к ветеринару для сдачи анализов, а также к зоопсихологу (да-да, есть такая профессия) для выяснения более глубокой проблемы.