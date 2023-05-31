В красноярской больнице умерла 4-летняя девочка после падения с дивана, заведено уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярской больнице умерла 4-летняя девочка после падения с дивана. Как сообщили в СК, по факту гибели заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

ЧП произошло в поселке Березовка. 4 мая 4-летняя малышка играла на диване, сделала неосторожное движение и сильно упала. Она повредила левую руку. Чувствовала она себя хорошо, поэтому родители не обратились за помощью, а на следующий день отправили ребенка в детский сад.

Там состояние девочки резко ухудшилось – поднялась высокая температура. Её забрали домой. На следующее утро родители отвезли ребенка в травмпункт, где был наложен гипс.

Самочувствие девочки не улучшалось, становилось только хуже и хуже. Тогда 8 мая ребенка отвезли в Красноярск, но врачи не увидели причин для госпитализации, и отправили семью домой.

К вечеру состояние стало критичным, родители еще раз обратились в ту же больницу. Медики поставили диагноз «септический шок», начали реанимацию, но ничего сделать уже не смогли. Было слишком поздно, девочка погибла.

Следователи провели обыски, изъяли все документы касательно умершего ребенка. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые ответят на вопросы: от чего скончалась девочка, все ли правильно сделали врачи? Если же нет, то врачи какой именно больницы ошиблись? И что они сделали не так?

Расследование продолжается.