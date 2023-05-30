День защиты детей в Красноярске 1 июня 2023 года: программа мероприятий, как отметить праздник, куда сходить Фото: ИВАНОВА Диана

День защиты детей в Красноярске 1 июня 2023 года выпадает на выходной день, а потому основные празднования перенесутся на 3 и 4 июня. Рассказываем, какой будет программа мероприятий, как отметить праздник, куда сходить. Также напомним, что карнавал для детей в этом году проводиться не будет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Открытие проекта «АРТ-Берег» 0+

Это масштабный летний проект, где каждый житель или гость города может не только отдохнуть, но и реализовать свой творческий потенциал - спеть, станцевать, устроить музыкальное выступление. Работать проект будет с 1 июня по 31 августа.

В этом году открытие проекта совпадает с празднованием Дня защиты детей, поэтому программа будет посвящена тематике погружения в детство. На открытии всех гостей ждут мастер-классы по изготовлению игрушек и выращиванию растений, конкурс рисунков на асфальте, гонка воздушных змеев, арт-битва, мягкие аттракционы и множество других локаций.

На главной сцене пройдет концертная программа с музыкальными номерами и играми для взрослых и детей. А завершится вечер большим танцевальным флешмобом.

Левобережная набережная Красноярска

ориентир на сцену под Коммунальным мостом

1 июня, начало в 18.00

Вход свободный.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Парад детства 0+

На площади у Дворца культуры будет обустроена импровизированная сцена. Ведущие в костюмах сказочных персонажей откроют праздник и устроят флешмоб. Выступят на площади и танцевальные коллективы района.

В 17.15 начнётся праздничное шествие с детской атрибутикой, музыкой и песнями. Участниками парада станут творческие коллективы района, воспитанники детских садов, жители.

Также в «Параде детства» пройдут участники районного конкурса «Дети рулят».

Будут работать тематические и интерактивные площадки от учреждений культуры и образования, а также библиотек Кировского района.

Сквер ДК «Кировский»

ул. Кутузова, 91

1 июня, с 17.00 до 19.00

Вход свободный.

Новый городской проект «ЯРкие БЕРЕГА» 0+

Летом «оживут» четыре набережные – Центральная, Ярыгинская, набережная имени Хазрета Совмена и набережная за сквером Энтузиастов. К концу сезона маршрут путешествия пополнится и новым пространством – набережной «Зеленый берег» в Советском районе, где сейчас ведется второй этап благоустройства.

«ЯРкие БЕРЕГА» станут площадкой для проведения крупных и знаковых мероприятий, таких как День города, День молодежи, День русской культуры и многих других.

Первое путешествие по набережным состоится 3 и 4 июня. На два дня Центральная набережная Енисея от Коммунального моста до Центрального парка превратится в берег детства в честь Дня защиты детей. Красноярцы и гости города смогут побывать на семи тематических островах: сокровищ, друзей, умников и умниц, безопасности, а также спортивном, семейном и сказочном.

3 июня на нижнем ярусе набережной развернутся более 30 локаций для самых маленьких.

На сцене для красноярцев споет суперфиналист проекта «Голос.Дети», солист образцового художественного коллектива Ансамбля современной детской песни «Звездный дождь» Красноярского краевого Дворца пионеров Павел Зилев.

4 июня Центральная набережная станет местом спортивного праздника – тысячи горожан примут участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», а завершит первые летние выходные на «ЯРких БЕРЕГАХ» большой праздничный концерт.

Наполнение нового проекта будет меняться еженедельно. Неизменным остается только время работы проекта: в субботу – с 13.00 до 22.00, в воскресенье – с 13.00 до 20.00. За лето красноярцы смогут побывать на разных набережных, а финал сезона проекта пройдет 27 августа одновременно на всех пяти набережных.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Левобережная набережная

3 июня с 13.00 до 22.00

4 июня с 13.000 до 20.00

Вход свободный.

Костюмированный велопарад в Татышев-парке 0+

3 июня на центральной поляне острова Татышев состоится масштабный городской праздник для детей и взрослых, приуроченный к празднованию Международного дня защиты детей. Красноярцы смогут принять участие в детском костюмированном велопараде и провести время всей семьёй на интерактивных площадках семейного фестиваля «Первый Детский».

В 13.30 колонна детского парада поедет по центральной велодорожке острова. Регистрация на конкурс пройдет с 12.00 до 13.00 возле сцены.

С 12.00 до 16.00 на фестивале будет представлено несколько зон с различной направленностью, их разграничат цветами: зеленым, красным, оранжевым, фиолетовым и голубым. Гостей ожидают творческие, спортивные и развлекательные локации, а также площадки, рассказывающие о различных профессиях и современных технологиях.

Татышев-парк

3 июня с 12.00

Вход свободный.

МайПарк 0+

Открывается летний сезон большим праздником для всей семьи.

В программе развлекательные локации, творческие мастер-классы, ярмарка мастеров, концертная программа.

Парк им. 1 Мая

Центральный проезд, 7

3 июня, начало в 18.00

Вход свободный.

Гастроли июня

Stand Up: Сергей Орлов 18+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

31 мая, 1 июня, 19.00

Билеты 1900-4500 рублей.

Детское шоу «Однажды в сказке» 0+

Гранд Холл Сибирь

Гранд Холл Сибирь

1 июня, 11.00

Билеты 900-1800 рублей.

Коста Лакоста 18+

Circus

ул.Высотная, 35А/1

1 июня, 20.00

Билеты 1500-3500 рублей.

Анатолий Полотно и Федя Карманов 18+

Онегин

Ул. Урицкого, 94

2 июня, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Мари Краймбрери 12+

ДС им. Ярыгина

Остров Отдыха

2 июня, 20.00

Билеты 1800-5000 рублей.

Спектакль на воде «Живая вода» 6+

Шоу трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой

СК «Радуга»

ул. Елены Стасовой, 69л

3 и 4 июня, 12.00, 15.00, 18.00

Билеты 1200-1800 рублей, дети до 3-х лет бесплатно без отдельного места.

Семейное иллюзионное шоу «Никаких секретов» 6+

Фото: Мария ЛЕНЦ

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

5 июня, 19.00

Билеты 700-1700 рублей.

Ольга Глазова. Гусли 6+

Дом Кино

Пр. Мира, 88

11 июня, 19.00

Билеты 600-1000 рублей.

Оркестр Cagmo. Симфония Король и Шут 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

12 июня, 19.00

Билеты 1300-3500 рублей.

Хабиб 16+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

17 июня, 19.30

Билеты 1200-3800 рублей.

Группа Gayazovs Brothers 16+

Barhat Aqua Club

Южнее пос. Есауловка, 1

17 июня, 21.00

Билеты от 2000 рублей.

Перукуа. Концерт-медитация «Голос и Космос» 18+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

21 июня, 19.00

Билеты 2400-5900 рублей.

Урал Опера Балет: Турандот 12+

Труппа: Екатеринбургский театр оперы и балета

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

21 июня, 19.00

Билеты 700-2000 рублей.

Macan 16+

ДС им. Ярыгина

Остров Отдыха

23 июня, 20.00

Билеты 1500-3500 рублей.

Урал Опера Балет: Ромео и Джульетта 12+

Труппа: Екатеринбургский театр оперы и балета

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

23 июня, 19.00

24 июня, 18.00

Билеты 700-1800 рублей.

Баста 16+

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

25 июня, 19.00

Билеты 1500-6000 рублей.

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации») 18+

Максимилианс

ул. Партизана Железняка, 17

29 июня, 20.00

Билеты 1500-3000 рублей.

Куда еще пойти

«Арт-пикник» 12+

Красноярцев приглашают на уроки живописи и творческие площадки на набережной Енисея. Для горожан будут работать десятки локаций в разных направлениях искусства: традиционная и современная живопись, каллиграфия, музыка, поэзия и танцы.

На «Арт-пикнике» пройдут уроки по пейзажной живописи и мастер-классы по современному комикс-арту. Под руководством опытных мастеров горожане смогут своими руками сделать оригинальные украшения и забрать их с собой.

Также приглашены кавер-исполнители и красноярские группы, исполняющие авторские песни, молодые поэты, а также танцевальные коллективы.

Ярыгинская набережная

у сцены и амфитеатра

2 июня, начало работы площадок — 18.00

Вход свободный.

«Легенды киномузыки» 6+

Красноярский духовой оркестр представит программу, которая напомнит отечественные и зарубежные фильмы и мультфильмы. В программе прозвучат мелодии из любимых фильмов: «Бриллиантовая рука», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Телохранитель», «Бременские музыканты», «Король Лев» и др.

Солисты: Валентина Ермакова и Андрей Домахин.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Продажа билетов: www.kassy.ru, www.krasbilet.ru, справки по телефону 294-43-79.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

3 июня, 17.00

Билеты 700 рублей.

Гуманитарный лекторий XVIII сезон

Сезон заканчивается 7 июня, в расписании остались только две последние лекции.

Все лекции начинаются в уже привычное время – 18.30 и длятся от одного до полутора часов. В конце любой лекции слушатели имеют возможность пообщаться с лектором.

Расписание на июнь

1 июня «Когда я ем... : регламентация питания в средневековой Европе». Лектор: Канаев Александр Геннадьевич, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева

7 июня «Не пора ли стать Шахерезадой? Что можно рассказать о сказках “Тысячи и одной ночи” за полтора часа?» Лектор: Меер Евгения Сергеевна, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

Вход свободный.

День японской культуры 12+

В фойе Дома кино с 18.00 до 19.00 пройдут мастер-классы, где всем желающим предложат попробовать аквагрим в стиле японских мультиков, раскрасить мангу, составить собственный комикс. Знатоки культуры смогут поучаствовать в викторине по самым популярным аниме, а также посмотреть фотовыставку, где сравниваются реальные города Японии с их мультипликационными воплощениями.

В 19.00 пройдет показ аниме-драмы «Форма голоса». Картина исследует тему травли и буллинга.

Дом кино

Пр. Мира, 88

1 июня, 18.00

Вход на мастер-классы свободный, билеты на фильм в кассе или онлайн.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выставки

«Фантастик Пластик» 6+

Работы участников выставки показывают, что раздельный сбор и переработка отходов уже имеет результат - вторичный пластик все чаще становится материалом для творчества и создания новых полезных и красивых вещей.

На выставке будут представлены работы зарубежных и российских дизайнеров, созданные из переработанного пластика. Например, посетители экспозиции смогут увидеть стул, созданный знаменитым французским дизайнером Филиппом Старком для компании Kartell, аксессуары, мебель, для изготовления которой используется полистирол, оставшийся после производства упаковки для йогурта.

Важной частью выставки станут работы красноярских дизайнеров.

Ближайшее событие образовательной программы:

8 июня, 19.00

Лекция руководителя направления «Предметный и промышленный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, преподавателя, специалиста лаборатории устойчивого проектирования zerowaste.lab Марии Степановой.

Музейный центр «Площадь Мира»

Площадь Мира, 1

Часы работы: вторник, пятница, суббота и воскресенье с 11.00 до 19.00, среда, четверг с 13.00 до 21.00, понедельник – выходной.

Посещение выставки и участие в образовательной программе бесплатные.