В Березовском районе силовики раскрыли преступную схему с ремонтом дорог

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе Красноярского края силовики раскрыли преступную схему, связанную с ремонтом дорог. Как сообщают в Следственном комитете, ответственные лица подделали протоколы испытания уложенного асфальта, выдав брак за качество.

Уголовное дело заведено на основании материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю, собранных в отношении директора ООО «ЕнисейГрупп» и руководителя МКУ Служба «Заказчик» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района. Их подозревают в мошенничестве, совершенным группой лиц по предварительному сговору, лицами с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оказалось, что с 6 июля по 16 сентября 2020 года в рамках заключенного контракта на сумму более 14,3 млн рублей, подрядчик отремонтировал дороги в Березовском районе на ул. Дружбы п. Березовка; ул. Клубная с. Есаулово; ул. Ворошилова с. Есаулово; ул. Свободы с. Зыково; ул. Школьная п. Бархатово; ул. Пионерская п. Березовский. После окончания работ выяснилось, что не соответствует установленным требованиям водонасыщения и коэффициента уплотнения.

Директор подрядной организации ООО «ЕнисейГрупп» решил, что за свой счет он ничего переделывать не будет. Поэтому просто подделал необходимые протоколы с результатами испытания уложенного асфальта, выдав брак за качественное покрытие. Бланки заверил фальшивыми оттиском печати и подписями должностных лиц КГКУ «КруДОР», ответственных за проведение испытаний.

Руководитель МКУ Служба «Заказчик» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района, знала, что дороги не качественные, но протоколы приняла, проведение претензионной работы по устранению выявленных недостатков не организовала. В результате подрядчику перечислили 14,3 млн рублей за бракованный асфальт.

Получила ли руководитель МКУ Службы «Заказчик» за свои действия какое-либо вознаграждение, а может причины принять некачественную работу были в другом – выясняет следствие.