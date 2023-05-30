Где в Красноярске найти необычные квартиры по обычным ценам

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Если вы до сих пор думаете, что на вторичном рынке и в новых жилых комплексах среднего ценового сегмента представлены исключительно типовые планировки, то вы ошибаетесь! На рынке недвижимости Красноярска встречается немало предложений, которые разбавляют стандартную квартирографию необычными вариантами. Рассказываем, какие нестандартные планировки и решения можно встретить в недорогих объектах и в чем преимущества таких квартир.

ТЕРРАСА

Когда-то собственная терраса считалась признаком элитного жилья, но сейчас эту опцию можно встретить и в домах комфорт-класса. Летом террасу можно использовать для занятий спортом: например, разместив тут тренажер или беговую дорожку. Там можно поставить коляску со спящим ребенком или обустроить игровую зону. На террасе можно создать домашний сад или уютную зону отдыха.

Квартиры с террасой в Красноярске удобно искать на сервисе недвижимости Домклик от Сбера. Для этого здесь есть специальные фильтры. Стоят квартиры с террасами, конечно, дороже стандартных, но в большинстве случаев разница не очень велика. А льготная ипотека на новостройки («Семейная», с господдержкой и другие программы со сниженными ставками) делает этот вариант вполне посильным для среднестатистической семьи. Чтобы понять, во сколько обойдется комфорт, можно воспользоваться ипотечным калькулятором там же, на сервисе Домклик от Сбера.

Красноярск, Свердловский район, микрорайон Южный Берег, жилой комплекс Малые Кварталы. Источник: Домлик

ВЫСОКИЕ ПОТОЛКИ

Это еще одно преимущество, которое раньше было доступно лишь покупателям дорогих квартир. На рынке вторичного жилья варианты с высокими потолками встречаются редко, а вот в новых жилых комплексах их достаточно много. Поиски можно облегчить, если воспользоваться услугой по подбору новостройки на сервисе Домклик.

Объявления о «вторичке» и вовсе можно отсортировать по высоте потолков с помощью стандартного фильтра — так же, как вы выбираете желаемый этаж, цену и качество ремонта в будущей квартире.

В новостройках, как правило, квартиры с высокими потолками расположены на последних этажах. Высокие потолки делают помещения просторнее, создают ощущение свободы. В такой квартире можно реализовать разные интерьерные решения — вплоть до организации «второго этажа» для спальной зоны. Стоимость такого жилья в Красноярске — от 8 до 19 миллионов рублей.

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НЕСТАНДАРТНАЯ ПЛАНИРОВКА

Красноярские новостройки словно соревнуются друг с другом, кто предложит будущим жильцам больше вариантов «компоновки» пространства: студия, европейская планировка, квартиры с изолированными, проходными или смежными комнатами, со смежно-изолированными комнатами, с мастер-спальней, двухуровневые и со свободной планировкой. Словом, у каждого есть шанс выбрать что-то по своему вкусу и потребностям. Кстати, подробнее о том, как распознать и подобрать удачную планировку, можно почитать здесь.

Фото: Shutterstock

На вторичном рынке оригинальные и нестандартные планировочные решения обычно являются результатом перепланировок. Собственники увеличивают размер коридора, соединяют балкон и кухню, обустраивают гардеробную — и квартира становится более удобной и уютной. Главный вопрос — узаконена ли такая перепланировка. Перед покупкой вторичного жилья с нестандартной планировкой эти моменты важно уточнить — как минимум, самостоятельно сверить планировку с поэтажным планом БТИ.

Источник: Домклик

ОКНО В ВАННОЙ, КАМИН И ДРУГИЕ ФИШКИ

Квартиры с эркерами покупателям хорошо знакомы. Эркер — это выступающая из стены часть комнаты, иногда с панорамными окнами. Такое решение делает квартиру более освещенной, добавляет интерьеру изюминки. В эркере можно обустроить зону отдыха или зимний сад.

Небольшое окно в ванной комнате (имеется в виду, на улицу, а не в кухню, как в хрущевках) — еще одна фишка, которая в последние годы стала встречаться в домах бизнес-класса. Это делает помещение светлее, позволяет создать особую расслабляющую атмосферу. Такие варианты надо искать в новых ЖК.

Есть в Красноярске и квартиры с каминами — это либо очень дорогие варианты в элитных домах, либо жилье, в которых камин — результат доработки квартиры самими собственниками. В принципе, если озадачиться поисками, то найти квартиру с камином по вполне «стандартной» цене — точно не проблема. И все, можно воображать себя английским аристократом в охотничьем домике. Главное, чтобы все технические документы и согласования были в порядке.

Источник: Домклик

Добавим, что на Домклик, как показало наше небольшое исследование, можно найти планировку на любой вкус: здесь представлено более 15 тысяч квартир в Красноярске и области.

КСТАТИ

Семь раз подумай, потом купи

Каждый из нас хочет чем-то выделиться. Если у человека есть деньги, он делает это с помощью недвижимости. Однако важно понимать, что найти удивительный и оригинальный вариант по приемлемой цене вполне возможно. А вот продать — вряд ли.

– У каждого свои вкусы и свое видение. Что бы вы ни делали внутри, сколько бы денег ни вложили — вы делаете это для себя. Другой человек ваши дизайнерские способности может не оценить. А переделка нестандартного жилья требует больших вложений. По моему опыту, квартиры с нестандартными планировками, какими-то фишками типа террас на крыше, продаются очень долго. Да, потенциальные покупатели приходят, но в большинстве случаев для того, чтобы просто посмотреть. А выбирают в итоге стандартное жилье с прямыми стенами в типовом доме, – считает риелтор Екатерина Аксенова.

А раз так, значит у покупателей, готовых к необычным вариантам недвижимости (или даже мечтающим о них), есть шанс поторговаться. А вот продавцам таких объектов советуем заранее заказать рыночную оценку квартиры, чтобы иметь весомые аргументы для ответа на просьбы о скидках.

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