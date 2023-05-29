Кандидатов от «Единой России» на выборах в горсовет Красноярска определили на предварительном голосовании

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Завершился подсчет голосов предварительного электронного голосования за кандидатов на выборах от «Единой России». Лидерами голосования среди 179 кандидатов на выборы в горсовет Красноярска стали 36 участников. Результаты уже можно посмотреть на платформе для голосования PG.ER.RU. Окончательные итоги будут подведены региональным оргкомитетом и утверждены Генсоветом «Единой России».

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» отметил, что мужчины проявили больший интерес к политике, среди лидеров предварительного голосования много новых лиц:

- Большое спасибо всем избирателям, кто нашел время и помог нам определить лидеров. Ведь главная задача процедуры – сформировать команду, пользующуюся доверием и авторитетом у горожан. Благодаря ПГ мы пополнили наши ряды новыми людьми, которые имеют свое видение на развитие города. Предварительное голосование – это первый этап большого пути. Мы продолжим работу над Народной программой, ведь все лидеры являются профессионалами своего дела, представляют конкретную отрасль. А уже в июле мы выдвинем своих кандидатов на выборы 10 сентября.

Согласно данным, 67 % лидеров голосования моложе 50 лет, а 28 % - моложе 40 лет. Среди победителей электронного голосования 42% являются членами партии «Единая Россия, а 58% беспартийные или сторонники партии. Действующими депутатами являются лишь 39% из числа лидеров.

Политолог Андрей Копытов прокомментировал состав лидеров предварительного голосования

- Нужно отметить, что все победители представляют различные сферы жизни города. Прежде всего, это, конечно, представители социальной сферы – медицина, образование. Вторая категория - это городские общественники. Третья категория - это предприниматели, представители промышленного производства и городского хозяйства, что очень важно. И четвёртая категория победителей - это действующие депутаты горсовета, люди с уже большим опытом работы, доказавшие свою полезность для жителей Красноярска и своих округов. А ещё я бы отметил достаточное количество новых, молодых людей, которые тоже победили и, думаю, будут достойной частью команды «Единой России» на предстоящих выборах».

Наибольшее количество – 1980 голосов - в предварительном голосовании за кандидатов от партии в Городской совет депутатов набрала Людмила Попова, действующий депутат горсовета, которая пообещала не подвести проголосовавших за нее людей:

- Я хочу сказать всем, кто меня поддержал - спасибо! Мне нужно будет работать еще больше и лучше, потому что люди мне доверяют – это очень приятно и ответственно. В планах – продолжать работу, как депутат. Продолжу адресно решать вопросы и проблемы округа, вести встречи с жителями и коллективами, ведь ни один телефонный разговор не заменит живого общения.

Экоактивист Артем Речицкий, который участвовал в предварительном голосовании по округу №14 и набрал 1445 голосов, рассчитывает на такую же уверенную поддержку в дальнейшем:

- Красноярцы всегда были очень социально активными, неравнодушными людьми с сильной гражданской позицией. Я знаю, что моя программа и те экологические вопросы, которые я поднимаю, важны многим жителям нашего города. Именно поэтому на предварительном голосовании они отдали свои голоса за меня. Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру, и надеюсь получить такую же крепкую поддержку избирателей на основных выборах. Эта победа позволит мне уже в новом статусе и с новыми полномочиями продолжать заниматься вопросами экологии, озеленения, благоустройства Красноярска, а также эффективно решать задачи 14-го одномандатного избирательного округа.

Депутат Красноярского городского совета Наталья Каптелинина, которая во внутрипартийных выборах участвует не в первый раз, также поблагодарила жителей Красноярска за поддержку:

- Я очень рада и благодарна всем, кто меня поддержал. Я получила 1423 голоса и благодарю за каждый. За доверие, за время, уделенное мне, за слова поддержки. Эта победа означает и большую ответственность. Я собираюсь с силами и обязательно продолжу борьбу на выборах 10 сентября. Я должна оправдать ожидания моих сторонников.

Впервые пробует свои силы в политике Артемий Любушкин. Он получил большую поддержку избирателей в округе №3, набрав 1725 голосов:

- Это был насыщенный месяц, мы проделали большую работу в округе: знакомились с жителями, разговаривали о волнующих проблемах, делились планами. Спасибо за поддержку! Буду работать дальше!

Отметим, что кандидатов от «Единой России» в Красноярский городской совет депутатов определят в июле на краевой конференции партии.