Нетипичный отопительный сезон в Красноярске

Отопительный сезон в Красноярске завершился в этом году позднее обычного — 19 мая из-за холодной весны. И все же красноярцы сетуют, что можно было бы еще подождать с отключением тепла. Какие факторы влияют на принятие решений, почему не удалось избежать коммунальных аварий, и что предстоит сделать летом, чтобы платить меньше за тепло — эти вопросы обсуждались на традиционном отчете перед жителями.

Хотя вся информация размещена в интерактивном документе на сайте организации, руководство компании предпочитает встречаться с горожанами лично.

Олег Петров директор Енисейского филиала СГК:

«Высший пилотаж работы энергетиков, когда о них не вспоминают. Это то, к чему мы стремимся. И когда достигнем, может быть, такие встречи будут не нужны. А сейчас, думаю, мы выбрали правильный формат — открытый диалог. Каждый раз, получая платежки, люди задаются вопросом: а за что мы платим. И вот на таких встречах мы должны им ответить, за что, рассказывать, что делаем, получать обратную связь, выслушивать конструктивную критику в том числе».

С каждым разом формат встречи расширяется. В этом году на мероприятие пришло более 100 красноярцев, среди них много председателей советов домов, активных жителей, руководителей УК и ТСЖ.

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