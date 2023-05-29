Трое врачей-реаниматологов из Красноярска спасли потерявшего сознание пассажира на борту самолета

Слева - Олег Корольков, сверху - Никита Пинчук, справа - Михаил Луценко. Фото: vk.com/bsmp.krsk

Анестезиологи Красноярской межрайонной клинической больницы им. Н. С. Карповича Олег Корольков, Никита Пинчук, Михаил Луценко спасли жизнь человека на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба БСМП.

Медики возвращались с научной конференции, которая проходила в Геленджике. Во время полета одному из пассажиров рейса Сочи-Красноярск внезапно стало плохо – мужчина потерял сознание. Бортпроводники по громкой связи спросили, есть ли на борту медики и попросили у них помощи.

Красноярские врачи откликнулись сразу же. Мгновенно среагировав на сложившуюся ситуацию, они привели пассажира в чувство и стабилизировали его состояние. Внеплановая посадка самолета не понадобилась.

Доктора продолжали наблюдение за пассажиром до конца полёта. В аэропорту Красноярска к борту была подана карета скорой помощи, но мужчина от госпитализации отказался.