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ЗДОРОВЬЕ29 мая 2023 5:28

Трое врачей-реаниматологов из Красноярска спасли потерявшего сознание пассажира на борту самолета

Они на протяжении всего полета следили за состоянием мужчины
Анна КУЗОВЛЕВА
Слева - Олег Корольков, сверху - Никита Пинчук, справа - Михаил Луценко. Фото: vk.com/bsmp.krsk

Слева - Олег Корольков, сверху - Никита Пинчук, справа - Михаил Луценко. Фото: vk.com/bsmp.krsk

Анестезиологи Красноярской межрайонной клинической больницы им. Н. С. Карповича Олег Корольков, Никита Пинчук, Михаил Луценко спасли жизнь человека на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба БСМП.

Медики возвращались с научной конференции, которая проходила в Геленджике. Во время полета одному из пассажиров рейса Сочи-Красноярск внезапно стало плохо – мужчина потерял сознание. Бортпроводники по громкой связи спросили, есть ли на борту медики и попросили у них помощи.

Красноярские врачи откликнулись сразу же. Мгновенно среагировав на сложившуюся ситуацию, они привели пассажира в чувство и стабилизировали его состояние. Внеплановая посадка самолета не понадобилась.

Доктора продолжали наблюдение за пассажиром до конца полёта. В аэропорту Красноярска к борту была подана карета скорой помощи, но мужчина от госпитализации отказался.

Красота и здоровье