Золотой билет в карьеру: дети сотрудников «Полюса» познакомились с современной золотодобычей

Фото предоставлено компанией

Обучение проходило в интересном научно-популярном формате и позволило детям перенестись на различные объекты золотодобывающего производства. Участники узнали о геологоразведке, познакомились с металлургическими профессиями, отправились в виртуальное путешествие на карьер и золотоизвлекательную фабрику, изучили процессы автоматизации, техносферную безопасность, узнали интересные факты о золоте и его добыче. В этом им помогали сотрудники «Полюса». Они и стали ведущими онлайн-уроков. В качестве экспертов выступали и родители участников проекта, которые с радостью поделились опытом с подрастающим поколением.

Фото предоставлено компанией

Образовательный марафон проходил на платформе популярной социальной сети. Для участия ребятам нужно было пройти регистрацию. На онлайн-уроках школьники задавали вопросы экспертам о технологии золотодобычи, с интересом выполняли творческие задания. Был у ребят и цифровой помощник - чат-бот «Злата».

Фото предоставлено компанией

Своими впечатлениями от марафона поделилась ученица 10 класса Екатерина Воропаева из Москвы:

- На онлайн-занятиях узнала много нового. Материал преподносили интересно и увлекательно. Больше всего меня поразило, почему и из-за чего назвали то или иное месторождение. Было также интересно узнать, что геолог – не просто представитель профессии, а важная часть большого производственного процесса.

Фото предоставлено компанией

На итоговом онлайн-мероприятии были выбраны участники, выполнившие лучшие творческие работы. Каждый школьник смог собрать свою собственную коллекцию стикеров руды, четырех минералов и золота. Приятным сюрпризом для участников программы стал розыгрыш 25 путевок в Анапу во Всероссийский Детский центр «Смена» на специализированную смену «Юный геолог».