В Красноярском крае выпускники написали ЕГЭ по химии, литературе и географии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае выпускники-одиннадцатиклассники начали сдавать единый государственный экзамен. В минувшую пятницу написали ЕГЭ по трем предметам: химию выбрали 1424 человек, литературу – 994 участника, географию – 359 человек. Все прошло в штатном режиме: экзамены начались вовремя, распечатка бланков и заданий прошла без технологических сбоев, ребята уложились в отведенное время.

В министерстве образования края отметили, что в этом году впервые задания в пункты передавались по специальному защищенному интернет-каналу и сразу распечатывались в присутствии участников. После экзамена готовые работы сканировались и отправлялись на проверку.

На ЕГЭ по химии было отведено 3 часа 30 минут, в нем 34 задания. Минимальный порог, необходимый для поступления в вузы, 36 баллов. ЕГЭ по литературе включает 12 заданий, на его выполнение отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл – 32. Экзаменационная работа по географии состоит из 31 задания, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Минимальный балл – 37. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 13 июня.

В целом сдавать ЕГЭ в этом году в Красноярском крае планируют около 14 тысяч выпускников этого года. Наиболее многочисленным по количеству участников будет обязательный госэкзамен по русскому языку, он пройдет 29 мая. Основная волна ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 20 июня. С 22 июня по 1 июля в расписании предусмотрены резервные дни.