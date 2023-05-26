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Происшествия26 мая 2023 14:52

В Красноярске загорелся автосалон Mercedes

Возгоранию присвоили 2 категорию сложности
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске произошел пожар в автосалоне Mercedes-Benz на улице 9 мая. Из-за крупного возгорания заволокло дымом весь советский район, а в МЧС пожару, на данный момент, присвоили 2-ю категорию сложности.

Подробностей пока известно немного. Площадь пожара, по последним данным, составляет около 700 квадратных метров. Из-за чего именно началось возгорание, неясно.

Отметим, что в здании помимо самого бренда Mercedes находятся автосервисы и представительство завода «Кировец», производитель китайской промышленно-хозяйственной техники Zoomlion и производитель российской сельхозтехники Liliani.

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