В Красноярском крае проходит предварительное голосование за кандидатов от «Единой России» на выборах

Андрей Копытов, политолог. Фото: предоставлено: КРО «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Сейчас в регионе, как и по всей стране, проходит предварительное голосование, в котором «Единая Россия» определяет своих кандидатов на предстоящих выборах. Самая большая конкуренция, безусловно, разворачивается среди кандидатов на выборах в Красноярский городской Совет депутатов. Прошло четыре дня голосования и за это время уже около 50 тысяч избирателей высказали свое мнение на платформеpg.er.ru.

Красноярские политологи и политаналитики оценили ход предварительного голосования.

Политолог Андрей Копытов отмечает, что в сравнении с предыдущими политическими циклами видна большая активность участников процедуры

- На мой взгляд, это связано с тем, что в этот раз достаточно много новых кандидатов, новых лиц, которые участвуют во внутрипартийном соревновании. Я считаю, для партии привлечение новых, самых разнообразных людей, в том числе молодежи, является плюсом. Видимо, большое количество новых кандидатов в кандидаты подталкивает всех участников к большей активности в самых разнообразных формах. С этим связано и недовольство со стороны оппозиции и ряда политических групп. В каждом политическом сезоне традиционно оппозиция использует предварительное голосование для критики партии власти. Единая Россия – это единственная партия, которая использует предварительное голосование для оценки и внутрипартийного подбора своих кандидатов. И в этот раз мы видим, что другие политические партии, участники предстоящих выборов в горсовет, пытаются критически оценивать эту процедуру. Если оценивать сами предстоящие выборы в Горсовет, красноярцы, как опытные избиратели, будут внимательно и придирчиво относиться к кандидатам и выбирать тех, на кого можно делать ставку. Будут находить время для того, чтобы оценить кандидатов, взвесить программы, найти тех людей, которые им ближе и понятнее, способны на результат и будут приносить пользу для округов и города Красноярска в целом. Практика показывает, что состав горсовета должен отражать в целом разнообразную жизнь города, в нем должны быть представители всех сфер, в том числе социальной, предпринимательской, производственной, в нем должны быть опытные, профессиональные люди, имеющие опыт работы с избирателями, в законотворческой деятельности, в представительных органах власти. Наверняка там должны быть и новые люди, которые дают своеобразные новые импульсы, заряд активности. Этот баланс – один из залогов эффективности и успешности работы городского Совета в пользу красноярцев.

Александр Чернявский, политолог. Фото: предоставлено: КРО «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Политолог Александр Чернявский говорит, что выборы губернатора Красноярского края в этом году стоят на первом месте, но выборы в Красноярский горсовет также окажут серьезное влияние на политическую ситуацию в регионе:

- Процедура предварительного голосования в Красноярске проходит без сюрпризов и форс-мажоров. Я принимал участие в голосовании за кандидатов в одном из округов Октябрьского района. За мандат здесь вновь решили побороться многие действующие депутаты горсовета. Среди участников праймериз есть все социальные слои: и бюджетная сфера, и малый бизнес, и высшая школа. «Единая Россия» всегда отличалась тем, что консолидировала вокруг себя представителей различных сфер. Обратила на себя внимание довольно нервная, на мой взгляд, даже истеричная реакция на праймериз отдельных оппонентов «Единой России». Возможно, это связано с тем, что представители оппозиционных партий испытывают определённую неуверенность на старте избирательной кампании. За счёт критики партии власти они пытаются получить свои очки у протестно-настроенных избирателей. Насколько это у них получится - вопрос большой. Но на их месте я бы вообще проигнорировал праймериз, поскольку для "Единой России» эти атаки опасными не выглядят. Электорат ждёт от политиков не склок, а реальных предложений по улучшению жизни в Красноярске.

Павел Клачков, политический аналитик. Фото: предоставлено: КРО «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Политический аналитик Павел Клачков обращает внимание, что желающих стать депутатами Красноярского горсовета в этом году довольно много, что порождает серьёзную конкуренцию:

- Много новых молодых лиц, желающих испытать свои силы в политической конкурентной борьбе. В рамках процедуры сейчас идёт совершенно нешуточная борьба. Борьба авторитетов, амбиций, планов, программ, образов, имиджей… За этим довольно любопытно наблюдать, потому что это, в любом случае, срез сегодняшнего состояния общества. Можно анализировать и делать выводы, в целом, по настроениям в народе. Это не только голосование, но и, своего рода, изучение общественного мнения и новых веяний, когда внутриполитическая ситуация меняется на глазах, сдвигается именно в сторону патриотизма, конкретных дел. Люди уже намного хуже реагируют на какие-то абстрактные лозунги или на лозунги родом из прошлых лет. Все хотят обновления и новую патриотическую линию. Если кто-то докажет, что он больший патриот, который умеет предлагать и делать конкретные вещи, докажет, что он ближе к народу, понимает проблемы, способен дойти до каждого - вот здесь лежит, так сказать, ключ к победе. Само по себе ПГ - это очень полезный механизм. Он позволяет партии выбрать достойных кандидатов, поэтому можно пожелать успехов всем, кто заявился, пожелать им не отчаиваться даже в случае проигрыша. Пусть у нас расцветет много новых политических талантов.

Отметим, что предварительное голосование продолжится до 28 мая. Чтобы поддержать своего кандидата, необходимо не позднее 26 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru с авторизацией через «Госуслуги» и проголосовать.