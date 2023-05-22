«Заходил в дома и резал спящих без разбора»: красноярскому «мстителю» грозит пожизненный срок

В Красноярске пьяный «мститель» заходил в дома и нападал на спящих хозяев. Фото: прокуратура края

Дичайшее по стечению роковых обстоятельств преступление произошло 4 сентября 2022 года в Красноярске. Следствие по нему уже завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, в скором времени его начнут рассматривать в краевом суде. Подробности шокируют.

Микрорайон Водники, окраина города, частный сектор, где жилые дома вперемешку с пустующими дачными. В сентябрьскую ночь в одном из таких домов на улице Алеши Тимошенкова собралась компания: мужчины устроили попойку. В какой-то момент возникла ссора. Причины? Для затуманенного алкоголем мозга не нужно причин – достаточно бывает оброненного оскорбительного слова.

28-летний местный житель, ранее несудимый отец двух несовершеннолетних детей, оказался в этой компании почти случайно – собутыльники были ему мало знакомы. Алкоголикам ведь нет разницы, с кем выпивать (факт алкоголизма доказан). Более того – ввязался в драку, где его избили. Обиженный вернулся домой.

Однако спать не лег, а достал еще бутылку, добавил градусов и решился на месть. Но нет – мстить отправился не своим недругам. Он вышел на улицу Тимошенкова и пошел вдоль домов, проверяя, какие из них незаперты. Одна дверь поддалась – вошел внутрь, увидел спящего на диване хозяина дома и начал наносить ему удары ножом. Мужчина проснулся, закричал, стал отбиваться – от шума залаяла собака, проснулись домочадцы. Вовремя вызвали скорую помощь – пострадавшего удалось спасти.

А нападавший сбежал. Но не успокоился – он пошел дальше искать себе новую кровавую жертву. Вошел в другой незапертый дом, буквально через несколько минут. И там увидел спящих в постели супругов. 50-летний мужчина проснулся, почувствовав присутствие чужака. Начал выяснять, что тому надо. Вместо ответа одуревший от алкогольных паров… человеком назвать язык не поворачивается… накинулся на мужчину и нанес ему несколько смертельных ударов. Остолбеневшую от ужаса женщину пощадил.

Как уточники в пресс-службе прокуратуры города, полиция задержала обвиняемого спустя полчаса недалеко от места убийства. Иначе сколько всего он мог бы еще натворить. Уголовное дело заведено по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Наказание по этой статье – вплоть до пожизненного лишения свободы.