В районе Богучанской ГЭС начался паводок

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Енисейское бассейновое водное управление установило режим работы для ГЭС Ангаро-Енисейского каскада на май. Для Богучанской ГЭС с 6 мая по 2 июня установлен режим с расходами воды через гидроагрегаты в диапазоне 2700-3200 кубометров в секунду, в апреле действовал режим 2800-3300 кубометров в секунду. С 25 мая Богучанская ГЭС должна обеспечить на Ангаре судоходные уровни – не ниже 0 см по водопосту «Богучаны» и не ниже 180 см по водопосту «Татарка».

В первой декаде мая 2023 года боковая приточность к створу Богучанской ГЭС увеличилась с 40 до 1500 кубометров воды в секунду, что соответствует началу паводка. При этом рост приточности в 2023 году зафиксирован только с 23 апреля, а в 2022 году – с 14 апреля; средняя приточность в мае 2023 года составила 549 кубометров в секунду, в 2022 году – 800 кубометров.

Уровень Богучанского водохранилища с 1 по 10 мая поднялся с отметки 207,09 до 207,27 м (над уровнем Балтийского моря); объем водохранилища увеличился на 0,313 кубического километра. В верхнем бьефе Богучанской ГЭС вдоль бетонной и каменно-набросной плотин образовалась полынья длиной до 1300 м и шириной до 450 м. Поверхность льда покрыта многочисленными трещинами и водой.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, несмотря на то, что температура воздуха на озере Байкал, реке Ангара и их основных притоках была ниже нормы, во втором квартале приточность в водохранилища Ангарского каскада ГЭС будет соответствовать средним многолетним значениям. Енисейское БВУ контролирует ситуацию и может изменить режимы работы ГЭС каскада в соответствии с обстановкой.

Коллектив Богучанской ГЭС начал подготовку к паводку 2023 года в феврале, основная задача мероприятий – обеспечить готовность гидротехнических сооружений к приему больших объемов воды и устойчивое функционирование оборудования, предотвратить негативные последствия паводка. Подразделения станции проводят обследование бетонной и каменно-набросной плотин, дополнительные тренировки и внеплановые инструктажи по обеспечению безопасного, надежного и эффективного прохождения паводка.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.