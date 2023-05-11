Следком раскрыл подробности смертельного ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае. Фото: СК

По результатам проверки заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП на юге Красноярского края, в результате которого погибли пять человек. И если в самом начале дня было лишь предположение о причинах трагедии, то сейчас сомнений не осталось. Вот что удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции и регионального следкома.

Раннее утро 11 мая, Шушенский район, автомобильная дорога, соединяющая села Каптырево и Субботино. На 4-м километре дороги есть небольшое озеро, которое сильно наполнилось талыми водами. Примерно в 5 часов 35 минут водитель рейсового автобуса обратил внимание на белый предмет, торчащий из воды в нескольких метрах от дороги. Остановился и тут же понял: это часть от машины. Или… машина целиком? Именно он позвонил в полицию и сообщил об этом.

Вот что увидел водитель рейсового автобуса. Фото: МВД

Чтобы достать автомобиль из воды, понадобилась помощь МЧС. Внутри искореженного салона полицейские и спасатели обнаружили тела пяти человек. Понадобилось несколько часов, чтобы установить их личности. Среди них была 18-летняя девушка и четверо парней в возрасте от 18 до 20 лет. Все они были студентами Шушенского сельскохозяйственного колледжа.

Затем выяснилось, что владельца иномарки среди погибших не было. А когда его нашли, живого и невредимого, он рассказал, что случилось накануне вечером, 10 мая. Компания молодых людей приехали в поселок Шушенское к своему приятелю. Здесь они устроили застолье, много пили. Дальше хозяин машины уже ничего не помнит – он уснул вместе с хозяином квартиры.

По какой-то причине водительне справился с управлением. Фото: МВД

Получается, что пьяная компания самовольно взяла ключи от иномарки, погрузилась в нее и направилась в сторону села Субботино. Сотрудники дорожной полиции предполагают, что на повороте тот, что был за рулем, не справился с управлением, машину занесло, перевернуло, затем отбросило в воду. Выбраться никто не смог.

Уголовное дело, которое изначально было заведено полицией, затем передали в следком. Статья – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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