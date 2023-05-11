На здоровье: как влияет загар на нашу кожу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Продолжаем говорить о здоровье в эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в спецпроекте «На здоровье». Очередная наша беседа - о загаре, без которого не обходится ни одно лето. Мы загораем на даче, во время отпуска на озерах или на море. Загар – это красиво, эстетично, эффектно. А вот как организм человека воспринимает длительные солнечные ванны? Наш эксперт - заведующий дневным стационаром хирургических методов лечения Максим Шумбасов.

Максим Шумбасов, заведующий дневным стационаром хирургических методов лечения

- Максим Александрович, загорелая кожа у многих ассоциируется с красотой, отпуском, приятными путешествиями. А что такое загар для нашей кожи, насколько он полезен или вреден?

- Конечно, загар - золотистый, коричневый, темный, светлый – это очень красиво. Но в его основе лежит защита. Защита организма от солнца – нашего друга и врага. Мы живем на Земле, и все происходящие в нашем организме процессы осуществляются под действием солнечной энергии. А организмы у нас достаточно нежные, поэтому природа создала серьезный «скафандр». Кожа - самый большой орган в теле человека, и он выполняет защитную функцию. Солнечная энергия — это радиация, у которой есть и мягкая, и жесткая стороны. Так, под воздействием ультрафиолета происходит выгорание всего. Жесткий ультрафиолет уничтожает все живое и защищает нас от бактерий. Мы знаем, что во всех медицинских учреждениях есть ультрафиолетовые бактерицидные лампы. Чтобы человек выжил под воздействием ультрафиолета, в процессе эволюции у кожи появилась такая реакция – потемнение.

- Чем опасно длительное пребывание на солнце? Как после долгой зимы подготовиться к встрече с солнцем?

- Неконтролируемое нахождение под солнцем влечет за собой ожог. Ожог – это боль, травма. Есть быстрая реакция кожи – покраснение, зуд, боль… А есть отдаленные последствия, которые могут проявиться через 30-40-50 лет нашей жизни. После зимы наша кожа белая, она не приспособлена к отражению такой мощной солнечной энергии. В коже есть клетки-защитники – меланоциты. В процессе активной солнечной энергии они начинают выстраивать защиту, то есть темнеть. И мы покрываемся загаром. Долгое пребывание под солнцем приводит к ожогу. Ну вроде бы помазали-полечили, что такого, все прошло. Но наша кожа все помнит. Опасность в том, что несколько ожогов на коже, даже таких мягких в виде простых покраснений могут привести в дальнейшем к развитию злокачественных поражений кожи. Это может быть базальноклеточной рак кожи, плоскоклеточной рак кожи. А самая страшная болезнь, которая является королевой всех наших заболеваний, — это меланома. Заболевание происходит из родинок. Все мы покрыты родинками, маленькими, большими, очень большими. Они могут привести к фатальности.

- Мы живем в Сибири и, наверное, можем не опасаться солнца, как те, кто живет на юге?

- Конечно, на земле есть регионы – более или менее солнечные, где заболеваемость кожи проявляется по-разному. Но вот вам цифры. На сегодняшний день в Красноярском крае заболеваемость раком кожи составляет в абсолютных цифрах на весь наш большой край 1400 пациентов в год. Это по данным за 2022 год. А в 2007 году было 700. Меланома кожи: 96 пациентов в 2007 году и 203 в прошлом году. В два раза. С чем связан такой рост? Люди стали больше загорать, появилось больше свободного времени, возможностей для отпуска. Второе - качество диагностики: большая команда медиков и всевозможные диагностические мероприятия, включая и операции. Кроме того, повлиял и институт диспансеризации, когда люди проходят обследования здоровья.

- Что же делать? Как не довести кожу до опасных последствий?

- Есть такое хорошее слово – гармония. Гармония в голове у человека и является единственным абсолютным критерием, которым нужно руководствоваться. Солнечные ванны нужно принимать умеренно, контролировать время пребывания на солнце. Если есть ожог – уже все плохо, вот до этого доводить не нужно. У нас в Сибири очень, очень жесткое солнце. Да, не Таиланд, не Африка, но мы загораем очень быстро и очень интенсивно. Сейчас начнется сезон дачных работ, люди разденутся, покраснение лица, спины – это уже ожог. Пользуйтесь кремами, надевайте белую одежду, защищайте себя от жесткого излучения, которое может пройти через нашу атмосферу.

- А как крем помогает нам избежать печальных последствий? Как он работает?

- В кремах находятся вещества, которые блокируют прохождение ультрафиолета на коже. Чем выше цифра, указанная на креме, тем дольше можно находиться на солнце. Показатель 10-20-30-45-50 – это максимальное время, когда можно быть на солнышке под воздействием этого крема.

- Максим Александрович, давайте обозначим группы риска. Кто наиболее подвержен заболеваниям кожи – возраст, мужчины-женщины, любители позагорать?

- В группу риска может попасть любой человек. Нужно понимать – если вы хотите красивый загар, надо быть аккуратнее. Загар будет, но не за один раз загорания на солнце. Он должен прийти медленно, постепенно. Не нужно сгорать, потом облезать… К нам приходят люди с заболеваниями кожи и возрастные «50 плюс», и молодые до 30-40 лет. Но это люди, которые прошли минимум 50-60 ожоговых стадий загара. Помните, что даже легкая краснота – это ожог. Давайте загорать умеренно!

- Существуют различные типы кожи – кто-то светлее, кто-то смуглее. Светлокожие и темнокожие по-разному реагируют на солнце?

- Есть люди, которые обладают белой кожей, так называемый кельтский тип кожи. Классический вариант — светлая кожа, которая очень быстро начинают гореть на солнышке, голубые глаза. Эти люди, конечно, находятся в группе риска, им солнце вообще противопоказано. Что делать – крем максимальной защиты, максимально защищаться белой одеждой и минимально выходить на открытое солнце. Кроме того, внимательно смотреть на свои родинки с точки зрения их трансформации. Это изменение размеров, изменение окраски, изменение контура, а также субъективные ощущения – зуд, изменение поверхности (была сухая - стала мокнущая, была матовая - стала глянцевая). Все это ранние признаки того, что с родинкой что-то происходит. Это повод пойти на прием к специалисту-дерматологу.

Каждую первую пятницу месяца в 9.03 на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в совместном проекте с Министерством здравоохранения Красноярского края «На здоровье!» обсуждаем с врачами-специалистами самые важные вопросы о нашем здоровье.