Назаровский суд вынес приговор дуэлянту, застрелившему Ивана Помогаева. Фото: соцсети

Назаровский городской суд вынес приговор 43-летнему Алексею В. Его признали виновным в смерти Ивана Помогаева, известного в городе юриста. Приговор на первый взгляд странный – 1 год 8 месяцев лишения свободы условно. Однако само по себе преступление неординарное – произошла почти настоящая дуэль. А причиной раздора между двумя мужчинами стала 35-летняя брюнетка. Уголовное дело, которое изначально завели по статье «Убийство», затем было переквалифицировано на «Превышение допустимой самообороны».

Напомним историю драмы. Ирина была замужем за Алексеем В. В конце августа 2022 года в ее жизни появился другой – солидный мужчина, директор юридической фирмы. Интересный, внимательный. Завязался роман. Женщина по-честному сообщила мужу, что уходит от него, подала на развод.

Однако в конце октября на горизонте обзначился (почти бывший муж) Алексей и позвал соперника «поговорить по душам» в район моста. Иван, почувствовав неладное, захватил с собой брата и… пистолет. Однако разговора не получилось, Алексей, завидев двух мужчин и оружие, вытащил ружье и принялся палить без разбора. Попал в грудь, живот и лицо Ивана. Тот скончался на месте.

Полиция, которую вызвали случайные прохожие, заслышав выстрелы, нашла на месте тело, а брат погибшего сбежал.

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