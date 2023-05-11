Праздник со слезами на глазах: на предприятиях СУЭК в Красноярском крае прошли мероприятия ко Дню Победы

К сотрудникам компании присоединились их семьи, ветераны предприятий, старшеклассники из трудовых отрядов Компании.

В праздничные дни горняки выходили на смену с Георгиевскими ленточками на груди – более 2 тысяч ленточек раздали коллегам активисты молодежных советов предприятий. Угольщики поддержали и благотворительную акцию "Красная гвоздика", которая является еще одним символом Великой Победы.

Праздничная символика украсила также административные здания и горную технику – в рамках Всероссийской акции #ОкнаПобеды горняки вместе со своими детьми нарисовали белых голубей, салют Победы. На Березовском разрезе детскими работами оформили холл АБК – накануне Дня Победы здесь был объявлен конкурс рисунка. В Назарово юные художники из детского сада "Катюша" и молодые специалисты Назаровского разреза нарисовали открытки, которые 9 мая вручили ветеранам предприятия вместе с продуктовыми наборами и дополнительными денежными выплатами. Сотрудники СУЭК и их дети передали участникам войны и #ПисьмаПобеды с теплыми словами поздравлений с главным праздником страны. Еще одним подарком ветеранам стали песни Победы – их угольщики вместе с горожанами исполнили в поддержку акции #ПоемДвором.

В память о тех современниках Великой Отечественной войны, кого уже нет в живых, горняки на каждом из предприятий создали "Стену памяти", разместив на ней портреты героев своей семьи. Фотографии дедов и прадедов угольщики наклеили и на личные автомобили, присоединившись таким образом ко Всероссийской акции "Бессмертный полк". В Назаровском музейно-выставочном центре накануне Дня Победы открыли экспозицию "Они сражались за Родину", половина портретов в ней – это первостроители Назаровского разреза, которые после войны закладывали фундамент будущего угледобывающего предприятия.

9 мая на всех предприятиях СУЭК в крае прошли торжественные митинги с минутой молчания и возложением цветов к мемориалам на территории административных комплексов. В городских мероприятиях горняки прошли в праздничных колоннах, несли почетный караул у памятников героям Великой Отечественной войны.

И, конечно, не обошлось без спортивных мероприятий. Высокие результаты в соревнованиях угольщики посвятили поколению победителей.