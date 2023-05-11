На юге Красноярского края машину занесло в воду – погибли пять человек. Фото: МВД

На юге Красноярского края произошло смертельное ДТП. В пресс-службе краевой полиции сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что на 4-м километре автодороги Каптырево – Субботнино (это в Шушенском районе) сегодня утром, 11 мая, был обнаружен автомобиль «Тойота» белого цвета.

Машину придется распиливать, чтобы достать тела. Фото: МВД

Дорога здесь поворачивает и с одной стороны находится водоем, похожий на небольшой озеро, который наполнился талой водой. Машина находилась в воде почти целиком, на крыше – на поверхности торчали лишь задние колеса и бампер. Кто-то из проезжающих автомобилистов обратил на это внимание, затем позвонил в дежурную часть.

На асфальте четкие следы заноса, видимо, водитель не справился с управлением. Фото: МВД

На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Чтобы вытащить иномарку, точнее то, что он нее осталось, понадобилась спецтехника. Внутри обнаружили страшную находку – пять человек. Кто есть кто, информация пока разнится. Спасатели сообщают, что там одна девушка и четверо молодых парней. Полиция – что три женщины и двое мужчин.

Это то, что обнаружили очевидцы, вызвавшие полицию. Фото: МВД

В любом случае прямо сейчас устанавливаются личности погибших и обстоятельства трагедии. Пока можно сказать одно: на асфальте отчетливо виден след от заноса – вероятно, водитель не справился с управлением на повороте. Более точная информация станет известна позднее.