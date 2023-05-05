Портреты горняков-фронтовиков Назаровского разреза представили на выставке в городском музее

В музейно-выставочном центре города Назарово Красноярского края накануне Дня Победы открыли выставку "Они сражались за Родину". Среди фотографий, представленных на стендах, каждая вторая – это портреты горняков, строивших Назаровский разрез после войны.

Сегодня участников войны в Назарово осталось всего пятеро. Среди них Дмитрий Данилович Абрамов. Ветерану 98 лет. Он был призван на фронт в 1943 году. Великую Победу встретил в Австрии. В 1956-м начал работать на Назаровском разрезе, где прошел путь от горного мастера до директора предприятия в период его наиболее интенсивного развития.

"С каждой новой весной мы все глубже чувствуем значимость Дня Победы и благодарность тем, кто завоевал для нас право на мирную жизнь и сам заложил ее основу, - говорит директор музейно-выставочного центра города Назарово Татьяна Мельникова. -После войны большой стране нужен был уголь. В строительстве Назаровского разреза участвовали около 800 фронтовиков и тружеников тыла. При этом они совершенно не думали о наградах, почетных званиях".

Память о горняках-фронтовиках и тружениках тыла Назаровского разреза хранится не только в городском музее, но и в Музее трудовой славы угледобывающего предприятия. Здесь расположена галерея героев – она насчитывает более 150 портретов ветеранов-угольщиков. Информацию о них в течение нескольких лет по крупицам собирали активисты молодежного совета разреза и школьники из трудовых отрядов СУЭК.