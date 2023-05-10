В Красноярском крае на реке Енисей перевернулась лодка с двумя людьми

Фото: КГКУ Спасатель

В Красноярском крае на реке Енисей 10 мая произошло ЧП – перевернулась лодка с двумя людьми. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», в воде оказались члены команды теплохода, который двигался по маршруту Красноярск–Подтесово.

Оказалось, что на борту теплохода заканчивалась часть провизии. Команда решила пополнить свои запасы в районе паромной переправы. Теплоход встал на якорь, а двое членов команды спустили лодку и поплыли к берегу.

Возвращаясь обратно, лодка перевернулась. Почему? Пока неизвестно.

Двое мужчин оказались в ледяной воде. Один из них смог сам добраться до берега, а вот второму не повезло – он застрял посреди реки на льдине. Ему помогли пожарные, которые выехали на место ЧП.

Краевые пожарные оказали первую помощь пострадавшим, укрыли одеялами, согрели горячим чаем и передали работникам скорой медицинской помощи. Сейчас мужчины находятся в больнице села Момотово. О их состоянии пока ничего не сообщается.