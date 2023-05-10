В Красноярском крае арестовали мужчину, нанесшего более 50 ударов ножом 80-летней соседке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае спустя 11 лет нашли мужчину, жестоко расправившегося с 80-летней соседкой. Как сообщают в СК, душегуб нанес женщине более 50 ударов ножом.

Все произошло в Дивногорске. Тогда, в 2012 году 7 января родственники зашли проведать бабушку и поздравить её с Рождеством. Но вместо жизнерадостной старушки, ждущей детей в гости, они увидели страшную картину… Тело бедной женщины было буквально исколото ножом.

Найти зверя, который так обошелся с бабушкой, не удалось, несмотря на все усилия силовиков.

Спустя 11 лет, криминалисты СК вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД еще раз проанализировали материалы уголовного дела.

- В результате повторной проверки по дактилоскопическому учету следов пальцев рук, изъятых на месте происшествия, было выявлено совпадение с отпечатками пальцев 40-летнего жителя Дивногорска. Вскоре местонахождение мужчины удалось установить и его задержать, - пояснили в пресс-службе СК.

Оказалось, что у убийцы закончились деньги, поэтому он пошел к соседу, чтобы взять в долг – похмелье замучило. Но того не оказалось, тогда мужчина отправился к еще одной соседке, чтобы уже её ограбить. Он знал, что женщина в преклонном возрасте, особого сопротивления оказать не сможет. Постучал в дверь, попросил занять денег – но ему отказали. Тогда он напросился в туалет. Сердобольная старушка ему не отказала. Когда преступник проник в квартиру, то схватил нож, лежащий на кухне, и напал на женщину.

Денег в квартире он не нашел и сбежал.

Интересно, но все это время по отпечаткам пальцев не могли установить личность убийцы. Все исправил случай – мужчину привлекли к административной ответственности, и его «пальчики» попали в базу. При повторном пересмотре дела, отпечатки пальцев смогли сопоставить с личностью убийцы.

Мужчина арестован, его обвиняют в «убийстве, сопряженным с разбоем» и в «разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Расследование продолжается.