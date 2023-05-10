Красноярский горсовет – вместе с ветеранами и в праздники, и в будни

По словам председателя Красноярского городского Совета депутатов Наталии Фирюлиной, в Красноярске сейчас проживает около 250 человек, которые лично пережили сражения Великой Отечественной войны, концлагерь или блокаду Ленинграда. Ещё около 2 тысяч человек – это труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной войны. В эти дни все они окружены заботой городского Совета депутатов, городской и местных администраций абсолютно во всех районах Красноярска. Не ослабевает внимание к проблемам и запросам этих людей и вообще всех представителей старшего поколения города Красноярска.

«Не реже раза в квартал ко мне приходят председатели районных и городского Советов ветеранов. Выслушиваем проблемы, приглашаем специалистов и начинаем их решать. У нас очень активное старшее поколение, они живут городской жизнью, и это замечательно! – уверяет Наталия Фирюлина. – Например, их волнует судьба ДК КрасТЭЦ, они даже согласны там развернуть свои организации. Или им не нравится парковочный карман около стелы «Город Трудовой Доблести» в Ленинском районе. Они беспокоятся об увековечении памяти наших Героев Социалистического Труда. Мы последовательно отвечаем на эти вопросы. Конечно – пьём чай, разговариваем… Общение иногда заменяет в какой-то части даже решение проблемы».

Так, 22 марта на заседании комиссии по социальному развитию был рассмотрен вопрос «о мерах поддержки городской, районных общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в городе Красноярске». Специалисты администрации города по рекомендации депутатов проанализировали, какая помощь на данный момент оказывается местным общественным организациям ветеранов (пенсионеров), и в результате, мэрия присоединилась к инициативе горсовета по оказанию дополнительных мер поддержки. В свою очередь депутаты поддержали планы о дополнительной выплате каждому Совету ветеранов по 350 тысяч – семи районным и одному городскому. На внеочередной сессии горсовета 28 марта принят проект корректировки бюджета города на 2023 – 2025 годы, в результате уже в этом году восьми ветеранским организациям будет предоставлено по 175 тысяч рублей, а в 2024-м и 2025-м годах – по 350 тысяч рублей.

Не забыта и адресная помощь конкретным пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«У нас огромный штат социальных работников, которые ходят к одиноко проживающим пенсионерам: покупают им продукты, ходят в аптеку, помогают с уборкой. Хочу сказать огромное спасибо этим людям, которые всю душу, всё своё сердце вкладывают в такую работу. Она очень трудна, найти подход к пожилым достаточно сложно. Соцработники умеют это делать, оказывая одновременно и некоторую психологическую поддержку этим людям. Кроме того, в трудной жизненной ситуации – а она бывает и у не одиноко проживающих пенсионеров – пожилой человек обязательно будет поддержан бюджетом города Красноярска. Обращаются, получают выплаты – это безусловно», - подчеркнула Наталия Фирюлина.

Кроме государственных и муниципальных органов и учреждений соцзащиты, в Красноярске более 20 некоммерческих организаций занимаются конкретной помощью ветеранам по абсолютно разным направлениям. Им выделают субсидии порядка 4 млн рублей на спортивные и торжественные мероприятия, обучающие программы, поддержку «серебряных волонтёров». И всё это только социальная отрасль, а ведь с ветеранами также работают спортивные, культурные учреждения…

«Основными посетителями наших городских ДК являются дети и старшее поколение, - напомнила председатель горсовета. – У нас практически везде есть ветеранские хоры, они активно выступают и очень любят это. У нас есть занятия йогой. И спорт, безусловно, - огромное подспорье для ветеранов. У нас есть секции скандинавской ходьбы и другие спортивные секции. На это тоже выделяются бюджетные средства».