Российская сборная по хоккею одержала победу над командой Белоруссии на красноярском льду. Фото: Алекс Чампакхам

9 мая на лёд «Платинум Арены» вышли игроки сборных России и Белоруссии. Команды провели в Красноярске одну из встреч в рамках турне «Лига Ставок Большой тур сборной». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу команды «Россия 25», в составе которой сильнейшие игроки клубов КХЛ не старше 25 лет: Василий Глотов, Валентин Зыков, Илья Карпухин, Михаил Воробьев и другие. Главным тренером российской сборнойстал наставник ХК СКА Роман Ротенберг.

На игре в Красноярске присутствовали почти 7 тысяч зрителей. Болельщиков и спортсменов приветствовали врио губернатора Михаил Котюков и легендарный хоккеист родом из Красноярска Александр Сёмин.

Фото: Александр Черных, krskstate.ru

- Сегодня в Красноярске мы сможем увидеть интересный хоккейный матч. Я очень благодарен за это Федерации хоккея России и нашим друзьям из братской Республики Беларусь. Я хочу пожелать командам успехов, а зрителям красивого хоккея, – сказал Михаил Котюков во время церемонии открытия матча.

Болельщиков и спортсменов приветствовал врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Фото: Александр Черных, krskstate.ru

Официальный партнер Федерации хоккея России, а также сборной «Россия 25» – «Норникель». Встреча в Красноярске также прошла при поддержке компании.

- Хотел бы поблагодарить за сотрудничество белорусскую федерацию. Очень важно, что две команды могут соревноваться и проводить международные матчи. Огромное спасибо партнерам ФХР – «Норникелю», «Газпрому». Они – в одной семье с нами, помогают развивать отечественный хоккей, - комментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк перед стартом серии туров.

Легендарный хоккеист Александр Семин дает старт матчу. Фото: Алекс Чампакхам

Всего двухнедельное турне «Лига Ставок Большой тур сборной» включает восемь матчей. Первые встречи российской и белорусской сборных состоялись в Челябинске 2 и 3 мая. Обе игры завершились в пользу «России 25». Затем 6 мая команды сыграли в Казахстане в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open 2023. Этот матч выиграла сборная Республики Беларусь со счетом 7:4. По этой причине игра в Красноярске ожидалась особенно яркая и напряженная – россияне стремились взять реванш и в результате на сто процентов выполнили эту задачу, буквально разгромив соперника.

Продолжится турне в Туле 12 и 13 мая, а затем спортсмены переместятся в Минск, где 15 и 16 мая проведут завершающие встречи.

Фото: Алекс Чампакхам