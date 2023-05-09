В Красноярске празднование Дня Победы завершилось большим фейерверком Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске только что отгремел салют Победы, подводя итоги уходящего дня. По традиции запускали фейерверк с Енисея, с двух точек: одна баржа стояла напротив гостиницы «Огни Енисея», почти у Коммунального моста, вторая – рядом с торговым центром «Красноярье».

Красноярцы и гости города смогли полюбоваться грандиозными огненными всполохами почти со всех концов города. Лучшие виды были, конечно, на набережных. А еще со смотровой площадки у часовни Параскевы Пятницы или со смотровой на Николаевской сопке. Яркие огненные букеты искр поднимались на высоту нескольких сотен метров.

Отметим, что в этом году 9 мая повезло с погодой. Поэтому горожане гуляли по городу много, долго, целыми семьями. Вот и на фейерверк пришли смотреть также компаниями. Был полный аншлаг. А те, кто выбрал центральную набережную – чувствовали себя в эпицентре событий.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И в целом этот День Победы получился особенным. Начался он с торжественного митинга на Мемориале Победы, где выступили представители краевых и городских властей. Там возложили венки к Вечному огню.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Затем на площади Революции прошло выступление артистов, исполнивших песни фронтовых лет. На смену им перед ветеранами торжественным маршем прошли, показав свою выправку и строевую подготовку, подразделения силовых структур края – курсанты Военно-инженерного института СФУ, курсанты Юридического института МВД, главное управление ГУФСИН по краю, ГУ МВД России по краю, сотрудники Росгвардии, кадеты Красноярского кадетского корпуса, представители других силовых ведомств и краевых патриотических центров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мероприятия, посвященные 78-й годовщине Великой Победы, дополнили праздничные концерты на Театральной площади и на площади Мира.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана