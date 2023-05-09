В Диксоне в честь Дня Победы развернули георгиевскую ленту длиной 78 метров. Фото: правительство края

День Победы отметили и в самой северной материковой точке Красноярского края, он же - самый северный поселок России – в Диксоне. Сотрудники работающего здесь предприятия установили знамя Победы – копию того знамени, которое поднялось 8 мая 1945 года над Берлином. И развернули георгиевскую ленту длиной 78 метров.

Диксон – единственное место за Уралом, где в самый разгар Великой Отечественной войны развернулся бой с фашистами. Те даже не ожидали, что горстка северян даст им яростный отпор. По итогу защитники Диксона не только заставили отступить прочь один из лучших боевых кораблей ВМФ третьего рейха. Они сорвали тщательно продуманную и организованную секретную операцию «Вундерланд». Да что там – выгнали фашистов из северных морей с позором так, что те больше сюда не совались.

Над майским снегом развевается копия знамени Победы. Фото: правительство края

«Комсомолка» уже рассказывала об этой истории. В ночь с 26 на 27 августа 1942 года тяжелый германский крейсер «Адмирал Шеер» подошел к поселку Диксон. Изначально его задачей было громить арктические конвои, которые шли Северным морским путем с Аляски в Мурманск по лендлизу. Но вооруженный по последнему слову техники элитный корабль столкнулся с суровой арктической реальностью и заблудился во льдах, а заветная цель пропала из поля зрения. Тогда рейдер повернул к порту, чтобы уничтожить стратегический объект. И встретил такое яростное сопротивление, что отступление было сродни позорному бегству. В защиту Диксона выступила единственная батарея времен Первой мировой войны под командованием капитана Николая Корнякова и два небольших судна «Дежнёв» и «Революционер». Ночной бой длился всего два часа (подробнее).