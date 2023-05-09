«Парад у дома» и «Время Победы»: как в Байките празднуют 9 Мая

Как в Байките празднуют 9 Мая. Фото: предоставлено организаторами

В годы Великой Отечественной войны из эвенкийского села Байкит на фронт ушли 498 человек, большинство из которых не вернулись. В память о погибших земляках в селе установлен мемориал. После окончания войны прошло 78 лет, но забыть это страшное время невозможно. Великий праздник со слезами на глазах празднуют в Байките ежегодно.

В этом году компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» провела для сельчан серию праздничных мероприятий, основанных на семейном творчестве и семейных концертах.

Фото: предоставлено организаторами

«Парад у дома» для ветеранов

Мини-концерты профессиональных артистов из Красноярска дома у ветеранов впервые прошли в прошлом году. И так понравились, что все ждали продолжения. И оно случилось!

Песни заказали заранее, в числе самых любимых «Синий платочек», «Смуглянка», «День Победы», но абсолютный рекорд у «Катюши». Она прозвучала более чем в половине адресов, а их в этом голу 34! Концертная бригада красноярских артистов (два вокалиста и баянист) работала два дня, поскольку одной песней ограничиться никак не получается! А в числе зрителей не только сами ветераны. Они приглашают детей, внуков, друзей, соседей – получаются настоящие творческие встречи с хоровым пением, вопросами, общением и угощением.

Фото: предоставлено организаторами

Большое спасибо за то, что не забываете нас, за теплые слова, поздравления и песни, - сказала Мария Павловна Ященко, родившаяся в годы войны. - Для нас, пожилых людей, очень важно такое внимание. День Победы – любимый праздник…

«Время Победы» для Байкита

К 9 Мая в эвенкийском селе готовились заранее. Потому что компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» объявила патриотический семейный творческий конкурс для жителей Байкита. Главная тема - подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и 78-я годовщина Победы.

Фото: предоставлено организаторами

Участники конкурса представили на суд жюри песни, танцы, стихи и прозу.

Всего байкитцы подготовили около 20 конкурсных номеров - собирались семьями, придумывали идеи, репетировали. Три призера конкурса получили подарки от нефтяников, а лучшие номера вошли в программу гала-концерта. Самодеятельные артисты вышли на сцену вместе с профессиональными – концерт стал подарком к Дню Победы всем жителям Байкита. Вход, конечно же, был свободный. И артисты, и зрители пришли семьями – в этом году акцент сделали на поддержке и развитии традиций семейного творчества, укреплении связи поколений на основе общности интересов и увлечений.

Фото: предоставлено организаторами

- Стараюсь постоянно участвовать в 4таких конкурсах, потому что для нас важно хранить память о наших предках, - поделилась впечатлениями ученица Байкитской школы Даша Егорова. На конкурсе она прочитала трогательное стихотворение Ольги Киевской «Баллада о матери», которое вызвало слезы у зрителей в зале.

- День Победы – это великий праздник, и хотя в живых осталось мало героев, через стихи и песни тех лет люди могут понять и прочувствовать , что тогда происходило, - считает девочка.

- День Победы – это не только «праздник со слезами на глазах», но и день радости: он знаменует собой мирную счастливую жизнь, которую завоевали наши предки, и которую мы должны сохранить во что бы то ни стало, - подвела итог прошедшим мероприятиям глава села Байкит Инна Скребцова.