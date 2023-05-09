Врио губернатора Красноярского края и председатель Заксобрания края поздравили с Днем Победы Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко поздравили жителей с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот священный праздник – символ сплочённости и духовной мощи народа, дань памяти его беспримерному мужеству. Наши отцы, деды и прадеды защитили свою землю, спасли многие страны от порабощения. В каждой семье чтят родных, храбро сражавшихся на фронтах, доблестно трудившихся в тылу. Мы скорбим по тем, кто остался на поле боя, погиб от рук фашистских палачей. Гордимся героями-красноярцами» - говорится в тексте поздравления.

Первые лица края отметили вклад сибиряков в важнейшие события на фронтах войны – это и битва за Москву, и оборона Сталинграда, и огненное противостояние на Курской дуге, освобождение Ленинграда и, конечно, взятие Берлина. Весь путь с ними шли сибирские врачи и медсестры. А за их спиной стоял тыл, где свой трудовой подвиг совершали жители края, направляя на фронт технику, боеприпасы и тонны продовольствия.

- Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за самоотверженность и стойкость. Вы достойно прошли суровые испытания, стали для нас примером беззаветной любви к Отчизне. Наследники героического поколения, бойцы разных национальностей сегодня сражаются за безопасность и будущее России – независимой, свободной страны. И в этом единстве – огромная сила нашего народа.