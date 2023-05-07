«Мы побывали в аду»: год назад в Красноярском крае природные пожары убили 8 человек и уничтожили сотни домов

Пепел по городу разносит сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Год назад, 7 мая 2022 года, в Красноярском крае произошла большая трагедия – природные пожары буквально поглотили регион. Им предшествовал сильный ветер и довольно теплая, сухая погода.

Если изначально порывы составляли 20-25 метров в секунду, то затем они усилились до 40 метров в секунду. Температура воздуха была около +18…+20 градусов. Благодаря этому огонь распространялся с невероятной скоростью, буквально пожирая все на своем пути. Практически сразу был объявлен режим ЧС во всем регионе. В это же время в Красноярске и центральных районах края начались пылевые бури.

Уяр 7 мая 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В итоге огонь поразил больше десятка населенных пунктов. Наиболее тяжелая обстановка образовалась в Казачинском, Ачинском, Б-Улуйском, Новобирилюсском, Боготольском, Балахтинском, Шарыповском, Мотыгинском, Березовском, Назаровском, Минусинском, Уярском, Абанском, Дзержинском, Козульском районах края, поселке Большая Мурта, а также в городах Заозерный и Красноярск, ЗАТО Железногорск и Бородино.

Тысячи жителей края лишились крова над головой – сгорело более 350 домов, пострадало 450 строений. Количество раненных и травмированных – около сотни, погибли 8 человек.

К тушению были привлечены все, кто мог чем-то помочь. С огнем боролись пожарные, сельхозпредприятия и дорожные службы предоставляли им технику, пострадавшим помогали силовики, спасатели и волонтеры. Обычные жители края также не остались в стороне – проливали дома, помогали спасать имущество и животных, размещали лишившихся крова над головой. Несли продукты, чай, водичку всем тем, кто без устали боролся со стихией.

С огнем боролись все, кто мог Фото: Мария ЛЕНЦ

Позднее, когда огонь был потушен, а люди спасены, от спасателей, полицейских и пожарных можно было услышать одну и ту же фразу, когда они вспоминали об этом дне – «мы побывали в аду».

Причинами этого кошмара были названы короткие замыкания (из-за штормового ветра были повреждены линии электропередач), палы сухой травы и ураганный ветер. Все это в совокупности дало страшный результат.

Измотанные пожарные делали небольшие перерывы, чтобы просто выпить чаю Фото: Мария ЛЕНЦ

7 мая Красноярскому краю и его жителям был причинен колоссальный ущерб: сгоревший лес, дома и погибшие люди. Все это стало поводом для заведения нескольких десятков уголовных дел. Оказалось, что у этого «филиала ада» есть и виновники – люди, халатно относившиеся к свои обязанностям, из-за которых огонь получил распространение в некоторых населенных пунктах.

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