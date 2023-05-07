Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 мая 2023 6:00

В Красноярске дата отключения отопления будет названа после праздничных выходных

Будет подписан официальный документ
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дата завершения отопительного сезона и отключения тепла в батареях станет известна после окончания праздничных выходных. Об этом со ссылкой на мэра города Владислава Логинова сообщил депутат ЗС Илья Зайцев.

Весна в этом году довольна контрастная, резкие перепады в погоде не дают установиться теплой погоде на постоянной основе, а по нормативам отопление пока отключать нельзя.

Парламентарий отметил, что, судя по обращениям – для многих горожан это очень насущная проблема. Ведь на улице уже тепло, а дома невероятно жарко.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ