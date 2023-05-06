В Абакане в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Фото: ГИБДД Абакан

6 мая в Абакане произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек. Об этом сообщает городская госавтоинспекция.

Днем на улице Цукановой на перекрестке с Железнодорожной 84-летний водитель «Волги» не остановился на знаке «Стоп». В итоге отечественное авто столкнулось с пассажирским автобусом.

Судя по кадрам, скорость «Волги» была достаточно высокой, переднюю часть машины буквально разорвало. У пассажирского ПАЗа же повреждения менее серьезные, однако люди, находившиеся внутри все равно получили травмы.

Фото: ГИБДД Абакан

Как передают в ГИБДД, пострадали восемь человек: два в легковой машине и шесть в автобусе. Сейчас на месте жесткой аварии работают дорожные полицейские.