Чувства придавали силы и оберегали: танкист и сотрудница Смерша полюбили друг друга с первого взгляда и были вместе всю жизнь

Николай и Тамара Шидловские счастливо прожили 58 лет. Фото: школьный музей Шапкинской СОШ №11

Война любви не помеха. Они встретились на Дальнем Востоке. Прошли вместе советско-японскую войну. Поженились на фронте в 1945-м. И с тех пор не расставались. С 2000 года они жили в поселке Шапкино Красноярского края.

Накануне 78-летия Победы «КП»-Красноярск удалось поговорить с двумя дочерями фронтовиков, Татьяной и Светланой, и услышать из их уст историю любви родителей.

Большая любовь с первого взгляда

Николая призвали в армию еще в 1940 году из Витебской области, а в 1941-м отправили на фронт. Тамара – уроженка Кирова. После школы окончила медучилище. Потом уехала к тете в Уссурийск. А уже оттуда попала на войну. Сначала – медсестрой, а в 1942 году ее перевели в контрразведку.

Тамара Шидловская в 1940-е годы. Фото: школьный музей Шапкинской СОШ №11

Николай и Тамара встретились на советско-японской войне. Так совпало, что они служили в 77 танковой бригаде. Там и познакомились. Вскоре поняли, что не могут друг без друга и поженились на фронте. Их потомки уверены, что это была любовь с первого взгляда. И Николай, и Тамара были видными. Она – голубоглазая красавица. Он – статный весельчак.

Николай Шидловский в мае 1941 года. Фото: школьный музей Шапкинской СОШ №11

В 1946 году у пары родилась дочь Светлана, еще через 4 года – Валентина, и еще через четыре – Татьяна:

– Когда родители демобилизовались и уезжали с Дальнего Востока, им пришлось везти Светлану в… чемодане, приспособленном для переноски младенца, так как никаких колясок тогда не было.

Тамара и Николай были красивой парой. Когда они шли по улице, прохожие ими любовались. На праздновании Дня Победы супруги сразу оказывались в центре внимания. Дочь Татьяна вспоминает:

– Папа после войны работал на флоте, и всегда был подтянутым. На 9 Мая он ходил в синем костюме и эффектной шляпе. Мама выглядела как аристократка. У нее всегда были интересные прически. Очень любила красиво одеваться и ходить на каблуках. Она прекрасно шила, и создавала наряды сама. Непонятно, когда она находила время на себя, имея большую семью и хозяйство. Жили мы в частном доме. Мама любила работать на огороде. Но она успевала и грядками заниматься, и уделять внимание своему внешнему виду. Только в последние годы жизни мама и отец переехали поближе к детям и жили в квартире.

Не принято рассказывать о войне

Родители почти не рассказывали детям о войне. Дочери вспоминают:

– Раньше вообще было не принято говорить дома о фронтовой жизни. Нас родители оберегали от таких воспоминаний. Знаем, что они прошли войну без ранений. Папа если и рассказывал что-то, то истории об однополчанах, не связанные с боевыми действиями. А мама после службы в Смерше подписала документы о неразглашении, и долгие годы не имела права рассказывать о работе там.

Николай Шидловский с товарищем. Фото: школьный музей Шапкинской СОШ №11

Татьяна и Светлана предполагают, как она могла попасть в военную контрразведку:

– Сначала мама служила медсестрой. Она очень ответственно относилась к службе и была грамотной. Видимо, поэтому ее перевели в Смерш. Она служила там секретарем-делопроизводителем. Секретная информация о военных действиях проходила через ее руки.

Сохранилось удостоверение, подтверждающее, что Тамара Шидловская «действительно проходила службу в органах «СМЕРШ» с февраля 1942 года по 12 июня 1946 года».

Сохранилось удостоверение, подтверждающее службу Тамары Шидловской в Смерше. Фото: школьный музей Шапкинской СОШ №11

Она служила в звании старшины, а Николай Шидловский – старшего сержанта. Есть документы, подтверждающие боевые заслуги ветеранов. Среди них – одинаковые благодарности, объявленные «Приказом Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина от 23 августа 1945 года войскам Первого Дальневосточного фронта» за «отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке».

Среди значимых наград старшего сержанта Шидловского – медаль «За отвагу», полученная им «за смелость и отвагу в бою под городом Муданьцзян и умелое командование группой разгродителей». Он участвовал в освобождении Маньчжурии. Старшина Шидловская тоже была награждена медалью «За отвагу». Правда, за какой подвиг, выяснить не удалось.

Одной из значимых наград для Николая Шидловского была медаль "За отвагу". Фото: pamyat-naroda.ru

С послевоенного времени и до пенсии Тамара работала заведующей сберкассой. К своей работе она относилась очень ответственно. Родственники вспомнили, что если в выходные она надолго отлучалась из дома (например, ездила за ягодой), то прятала в подпол сумочку с ключами от сберкассы. Николай тоже какое-то время трудился в сберкассе. Но потом устроился на флот.

«Они обожали вместе готовить»

Как счастливо прожить вместе почти 60 лет? Дочери фронтовиков считают, что родителям повезло найти свою «вторую половинку»:

– Может, это просто большая любовь. Им всегда хорошо было вместе.

Одним из секретов счастливой семейной жизни родителей Татьяна и Светлана назвали уважение друг к другу:

– Мы, дети, никогда не слышали, чтобы родители ругались или даже повышали голос. Они дорожили друг другом, это было выше разногласий. Если мама была чем-то недовольна, она (обязательно шепотом и за закрытыми дверями кухни) говорила об этом отцу. Он не вступал с ней в споры. Выслушивал молча, а потом они спокойно обсуждали вопросы.

Было у супругов общее увлечение:

– Родители обожали вместе готовить. Они любили быть на кухне вдвоем. Не было такого, чтобы кто-то один возился с приготовлением пищи, а другой в это время уходил и занимался своими делами. Они помогали друг другу, и получались невероятные блюда! Надо сказать, папа тоже прекрасно готовил. Особенно хорошо у него «шли» первые блюда - щи-борщи. А мама больше всего любила стряпать. Но не булочки, а беляши и пирожки. Так вкусно у нее получалось, всегда будем вспоминать ее стряпню!

«Нас никогда не ругали»

Дочери вспоминают, что родители воспитывали в них трудолюбие с малых лет. В семье никто не сидел без дела:

– Было четко распределено, кто за какую домашнюю работу отвечает. Мама не только обшивала и обвязывала семью в эпоху дефицита, но и нас научила рукоделию.

Методы воспитания детей были самые гуманные:

– Нас никогда не ругали. Беседовали. Самым суровым наказанием было поставить в угол подумать над поведением, – поделилась воспоминанием Татьяна.

Родители не давили, а направляли дочерей, видя способности детей, когда те выбирали свой путь. В итоге Татьяна и Валентина стали учительницами. А Светлана – бухгалтером. Она рассказала, как с помощью мамы выбирала, куда поступить:

– Мне пришла в голову мысль стать геологом, но мудрая мама не позволила. Она убедила меня, что профессия не женская, и именно мне эта работа не подходит. Сказала: подумай еще. В итоге я поняла, что хочу стать бухгалтером и окончила финансово-кредитных техникум. И не жалею об этом.

Николай Шидловский умер в 2003 году. Любимая пережила его на 6 лет. У них осталось много потомков. Помимо трех дочерей, это 10 внуков и двое правнуков.