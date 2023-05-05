Красноярский краевой суд вынес приговор по делу об убийстве Вероники Коробкиной. Фото: прокуратура

Красноярский краевой суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве 41-летней Вероники Коробкиной. Всех четверых участников этой криминальной драмы признали виновными – судья отметил каждому в соразмерности с их участием в преступлении.

А преступление поистине чудовищное. Перечислим статьи, которые им инкриминировали:

- «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью гражданина»;

- «Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»;

- «Пособничество в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»;

- «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием и разбоем»;

- «Похищение и уничтожение документов, совершенные из иной личной заинтересованности»;

- «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Следователи собрали достаточное количество неопровержимых доказательств. Вечером 23 июля 2021 года женщина была в гостях у подруги, попрощалась и уехала домой на такси. Однако по пути поменяла планы и приехала в кафе «Шанс». Сюда же прибыли и четверо подсудимых. Двое из них были жителями Березовского района (24 и 30 лет), двое – из Вронежской области (20 и 34 года). Много выпивали. Когда заметили захмелевшую Веронику, решили познакомиться. После того, как кафе закрылось, это около двух часов ночи, позвали ее покататься на машине.

Увезли в лесной массив, там сначала ограбили ее, забрав золотые украшения и деньги. Чтобы выведать у нее пин-код карты, издевались над ней и выкопали могилу. Изнасиловали, причем один из них воздержался от этой гнусности. Чтобы скрыть следы своего преступления, сожгли паспорт своей жертвы, задушили электрическим проводом и засыпали тело землей. А украшения сдали в ломбард.

Нашли погибшую спустя неделю, 1 августа. А вот тех, кто это совершил, сотрудники уголовного розыска краевой полиции собирали несколько месяцев. Пришлось даже объявить двух их них в федеральных розыск, но в конце концов при содействии национальной общины двух выходцев из Воронежской области также задержали.

- Приговором суда подсудимым, в зависимости от участия каждого, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, двум виновным в убийстве 21 и 23 года лишения свободы с ограничением свободы один год с отбыванием в колониях строгого режима, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

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