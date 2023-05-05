Моя Галочка: солдат Великой Отечественной взял с собой на фронт прядку волос младшей дочери, она уцелела спустя 80 лет

Сержант Иван Хромых ушел на фронт в 1941-м году. Фото: архив семьи.

Когда солдат Иван Хромых уходил на фронт, он взял с собой прядку волос младшей дочки, Галочки. Как оберег, теплую память о доме. Но война не щадит никого: в 1943-м Иван погиб в бою под Ленинградом. Жена Агния до последнего не хотела верить, что его больше нет. Ждала всю жизнь, замуж больше не вышла. Ее Ваня вернулся спустя десятки лет. Его нашли поисковики, опознали по медальону. Поразительно, гимнастерка бойца истлела, а мешочек с прядкой волос дочери уцелел. Волонтеры передали его Галине из рук в руки.

Такого больше не было

- Когда погиб папа, я была совсем маленькой, четыре года. Но этот страшный день я помню, - говорит Галина Ивановна. – Тогда пришло письмо от его друга, он писал, был бой, Иван Семенович был убит. Упал у пулемета на колючую проволоку.

… На фронт Ивана Хромых призвали из Ворогово, старинного села на севере Красноярского края. Ровесник века, в трагическом 1941-м ему исполнился 41 год.

Уходил на фронт, а дома оставалась жена Агния и четыре дочки. Младшей, Галочке, всего два годика. Прощаясь, отец срезал с ее головы прядку волос. Бережно положил в мешочек и спрятал на груди. Наказал жене: «Гутя, даже если я не вернусь, девок надо выучить!». Она смогла – в те страшные годы сохранила всех дочек, а потом дала образование, каждой. Сама. Ее Ивана война забрала в 1943-м.

Сержант Иван Хромых погиб в районе урочища Вороново. Шли жестокие бои за освобождение Ленинграда от блокады. Деревушка оказалась местом битв на три года. И в ходе них была сожжена дотла, рассказывают местные жители.

- Мама осталась вдовой в 37 лет, - продолжает Галина Ивановна. – Замуж она так и не вышла. Не до того было – надо было поднять дочек. Я уже позже спросила: «Мама, почему?» - Такого, как он, больше не было.

Сибиряк погиб во время жестоких боев по освобождению Ленинграда. Фото: архив семьи.

Опознали по медальону

… Ивана Семеновича нашли только через 71 год. Семья была уверена, их герой похоронен на станции Мга Ленинградской области, где мемориальная доска с его именем.

- А в 2014-м нам звонят: мы отыскали Вашего папу! – Простите, так он же захоронен! Тогда нам объяснили: в 1943-м зафиксировали, что человек погиб. А похоронить не успели. Представляете, какие там шли бои. Отступали-наступали. Все это непросто.

Обмундирование истлело, а заветный мешочек уцелел. Фото: «Insight People».

Как выяснилось, останки бойца обнаружили поисковики из Вологды во время экспедиции «Вороново». В медальоне (такие носили на груди многие солдаты) лежал бумажный вкладыш, а на нем прочитывалось имя - «Хромых Иван Семенович, 1900 год, Красноярский край». Гимнастерка, шинель, сапоги, ничего уже не было. А мешочек с прядкой волос младшей дочки сохранился чудом! Когда его передали Галине, плакали все…

- Туда, на место гибели папы, поехала моя дочь Ольга и внук Антон, - делится Галина Ивановна. – И привезли сюда, в Красноярск, его прах, в небольшой коробке. Нам рассказали в церкви, как его освятить, сделать все правильно. Хоронить решили в селе, откуда папа ушел на фронт.

Останки бойца обнаружили поисковики из Вологды. Фото: «Insight People».

Чудо любви

От Вороново до Ворогово больше 5000 километров. Дороги до села нет, так что пришлось добираться по реке, по Енисею.

- Папу похоронили рядом с мамой. Это было 8 июля. Мы напрочь не помнили, что это за день такой. А вечером решили всей семьей выехать за село. Места у нас великолепные – бор, песок, мхи. А тут перед нами ромашковое поле. Мы ойкнули. И вспомнили: сегодня же день Петра и Февронии! Набрали ромашек. Это было удивительное совпадение!

Героя похоронили рядом с его женой. Фото: «Insight People».

Солдат соединился с женой, ждавшей его всю жизнь, в день семьи, любви и верности.

И еще одно чудо. Сели помянуть отца. Стояла жара, ни облачка. Светит солнце, и вдруг откуда-то начал сеять мелкий дождик. Словно на небе тоже кто-то плакал о бойце.

«Незабытые»

… 3 мая семью сержанта Ивана Хромых навестили гости из продюсерского центра «Insight People». Познакомились с дочерью героя, Галиной Ивановной Трубе. Она поделилась пронзительной историей своих папы и мамы, показала реликвии. Ту самую прядку волос, медальон, фотографии… Смотреть на них без слез было невозможно.

Галина Ивановна рассказывает об истории своей семьи. Фото: «Insight People».

Теперь главное – чтобы память о подвиге солдата Ивана Хромых и других бойцов Великой Отечественной сохранилась. Для этого студия «Insight People» посвятила им фильм «Незабытые».

Галина Ивановна с дочерью, сыном и гостями из студии «Insight People». Фото: предоставлено продюсерским центром.

- Победа состоит как раз из таких подвигов, каждого отдельно взятого человека, - отмечает руководитель студии Ольга Рычкова. – Отрадно, что семья отправились за тысячи километров, чтобы забрать останки и вещи своего героя. Так, спустя 71 год Иван Семенович был официально похоронен на своей родной земле, рядом со своей женой. Наши блогеры проделали большую работу от поиска архивных материалов до первых моторов и монтажа, чтобы показать фильм вам.

Увидеть его можно будет в День Победы на RUTUBE.