В Красноярске депутаты проинспектировали содержание кладбища «Бадалыкское»

Фото: Красноярский Горсовет

В 2019 году в Красноярский городской Совет обратились жители с просьбой организовать уборку и вывоз мусора с городских кладбищ, поскольку в преддверии и после Родительского дня наведение порядка на погостах стало действительно большой общей проблемой. Депутаты активно включились в работу – выезжали на городские кладбища, обсуждали систему складирования и вывоза мусора, осматривали контейнерные площадки, инициировали увеличение финансирования этой деятельности. На заседаниях профильной комиссии перед Родительским днём регулярно депутаты рассматривают вопросы организации сбора мусора, в том числе и крупногабаритного, на территории погостов.

«Традиционно мы с коллегами собираемся на комиссии в первом квартале текущего года, обсуждаем содержание кладбищ, их благоустройство. Мы увидели результаты работы городской администрации, оценили качество уборки центральной аллеи, посмотрели старое и новое кладбища – везде есть места для накопления воды, стоят контейнеры для сбора ТКО», - констатировал депутат горсовета Дмитрий Андреев.

Фото: Красноярский Горсовет

Бадалыкское кладбище – самое большое в городе, на нём сосредоточено около 65% всех красноярских погребений. Своевременная уборка, приведение в надлежащий вид дорожек, аллей, обеспечение горожан всем необходимым – приоритет как для администрации кладбища, так и для депутатов, которые ежегодно инспектируют территорию.

«Перед Родительским днём на кладбища приезжает почти весь город. Люди расчищают свои участки, а мусор на территории копится, и мы занимаемся уборкой уже после Радоницы. На сегодняшний день почти всё Бадалыкское кладбище мы привели в порядок», - объяснил депутатам начальник отдела организации похоронного дела МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Павел Штрек.

О замеченных изменениях сказала депутат красноярского городского Совета депутатов Людмила Попова:

«За последние 4 года Бадалыкское кладбище очень изменилось. Я вижу, в каком состоянии руководство держит территорию: за всем тщательно следят, своевременно вывозят мусор. На комиссии городского хозяйства мы задавали вопрос о площадках под мусорными контейнерами, нас интересовало, моются ли они. Убедилась – моются. На кладбище чисто. Здесь трудятся действительно неравнодушные люди!».

Для удобного посещения кладбища горожанами действительно создаются все условия – на территории, помимо чистых мусорных контейнеров, есть больше 20 биотуалетов, 8 ёмкостей с водой для технических нужд – когда возникает потребность помыть памятники или полить цветы.

Фото: Красноярский Горсовет

Депутаты также обсудили выполнение рекомендации об инвентаризации городских погостов. На Бадалыкском кладбище в 2022 году исследованы и учтены 45% территории, на которой расположена 131 тысяча захоронений.

«Проведение инвентаризации необходимо прежде всего для определения захоронений участников Великой Отечественной войны: должна быть информация о том, какую площадь захоронение занимает, когда родственники посещали могилу, как организован уход. В дальнейшем для жителей будет доступна интерактивная карта, в которой каждый желающий сможет найти сведения о захоронении с фотоматериалами и конкретным местоположением», - подчеркнул Дмитрий Андреев.

«Мы приехали сюда накануне Дня Победы и увидели, что ещё не все воинские захоронения учтены – только на центральных площадках. Инвентаризацию необходимо ускорить, поскольку это сохранит память о тех людях, которые добыли нам победу – воинские могилы не должны быть брошены», - добавила Людмила Попова.