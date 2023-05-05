В Красноярске в Народном парке Героев высадили декоративные кустарники

Фото: предоставлено компанией

Народный парк Героев на улице Свердловской открыли 9 мая 2020 года, его центром стала скульптурная композиция «Под Знаменем Победы», на которой увековечены имена 45 красноярцев - Героев Советского Союза. Монумент создан при поддержке нескольких красноярских предприятий, в том числе «Славнефть-Красноярскнефтегаза». С момента установки сотрудники компании взяли шефство над парком и ежегодно проводят там субботники. В конце апреля 50 нефтяников в очередной раз привели в порядок 14 квадратных километров территории и собрали около 20 кубометров мусора. Причем, мусор рассортировали и отправили на переработку и утилизацию.

Фото: предоставлено компанией

На территории парка уже есть газоны и деревья, а в этом году появились еще и 70 саженцев декоративных кустарников. Нефтяники сделали такой подарок Красноярску накануне Дня Победы.

Саженцы пузыреплодника калинолистного выбраны неслучайно. Это очень красивый кустарник, его золотистые и пурпурные листья станут настоящим украшением парка, сделают его уютным. И в тоже время пузыреплодник нетребователен к освещению и почве, хорошо переносит городские условия.

Стоит отметить, что сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаза» ежегодно принимают участие в акциях и волонтерских мероприятиях, посвященных защите окружающей среды. В городе озеленение компания провела впервые, однако счет новым деревьям, высаженным по инициативе предприятия в разных районах края, приближается к миллиону! На участках, определенных совместно с министерством лесного хозяйства и лесничествами Красноярского края за последние два года было высажено около 900 тысяч саженцев ели и сосны. И работа эта, по словам нефтяников, непременно продолжится, поскольку является частью корпоративной экологической программы предприятия по восстановлению природных ресурсов.

Фото: предоставлено компанией

Наша справка

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» занимается добычей полезных ископаемых в Эвенкийском районе Красноярского края.