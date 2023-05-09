Онлайн-трансляция торжественного шествия в Красноярске на День Победы 9 мая 2023: как проходит праздник

Трансляция торжественного шествия в Красноярске на День Победы 9 мая 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

По всей стране празднуют 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Исключением не является и Красноярск. В этот день для горожан подготовлена событийная программа и множество мероприятий. Трансляция торжественного шествия в Красноярске на День Победы 9 мая 2023 доступна в режиме онлайн. Показываем, как празднуют этот день красноярцы.

Помимо трансляции торжественного шествия в Красноярске 9 мая в режиме онлайн проходит «Бессмертный полк». Для ветеранов Великой Отечественной войны проходят концерты, в том числе прямо под окнами их домов. В связи с празднованием часть улиц в центре города и других района перекрыта, а схема движения общественного транспорта изменена.

Закончится празднование Дня Победы в Красноярске салютом. С двух барж фейерверки будут запущены в 22:00.

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