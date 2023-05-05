«Не все герои носят плащи»: врач красноярской регбийной команды спас ребенка в самолете

Алексей Криштоп, врач красноярской регбийной команды. Фото: РК «Красный Яр»

Авиарейс из Красноярска в Москву проходил в штатном режиме. На борту среди пассажиров –команда регбийного клуба «Красный Яр». Парни направлялись на матч 14-ого тура PARI Чемпионата России по регби, им предстояло сыграть со «Славой». Вместе с ними, как положено, штатный врач – Алексей Криштоп, он всегда сопровождает игроков.

В какой-то момент он обратил внимание, как бортпроводники спрашивают пассажиров, есть ли среди них медицинский работник. Оказалось, что помощь понадобилась девочке. Ей стало плохо, причем резко плохо. Она летела с мамой, а та растерялась, видимо, раньше не сталкивалась с такой проблемой и потому не знала, что делать сейчас.

Алексей Георгиевич тут же поднялся с кресла и направился к ребенку. Вот что он рассказал:

- Мама девочки допустила ошибку. Она подумала, что ребенка просто тошнит. Зачем-то попросила у бортпроводников соленой воды. А этого нельзя было делать. Когда я подошел к юной пассажирке, она была очень бледной. На борту не смогли померить давление, тогда я воспользовался своим тонометром. Замерил пульс. По всему было понятно, что у ребенка подозрение на сердечную недостаточность, нарушение ритма. В тот момент я дал необходимые медикаменты, которые помогают при подобных приступах. Девочка пришла в себя, успокоилась и затем вовсе уснула.

Но это еще не все. Алексей Криштоп до самой посадки самолета в аэропорту наблюдал за состоянием девочки. А затем вместе с нею вышел к бригаде скорой помощи (та встречала пациенту) и дал рекомендации, в частности оперативно снять электрокардиограмму.

Остается добавить, что в социальных сетях красноярские болельщики «Красного Яра» прокомментировали эту историю: хороший человек, настоящий профессионал. Действительно, не все герои носят плащи!

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