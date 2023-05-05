Какие улицы перекроют в Красноярске на День Победы 9 мая 2023: где нельзя будет проехать и парковаться

Фото: Мария ЛЕНЦ

К празднику в Красноярске закроют проезд и стоянку на улицах, где будут проходить мероприятия. В мэрии опубликовали, какие дороги перекроют в Красноярске на День Победы 9 мая 2023. Также опубликована схема движения общественного транспорта на время празднования.

Где закрыт проезд в Красноярске 9 мая 2023 года: список улиц

Фото: Мария ЛЕНЦ

- по Мира от Каратанова до площади Мира – 08.05.2023 с 07:00 до 23:00 09.05.2023;

- по Карла Маркса - от Робеспьера до Кирова - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- по проезду вдоль здания библиотеки Красноярского края и здания РЖД на участке от Мира до Карла Маркса - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- по Декабристов от Ленина до Бограда - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- по Горького от Ленина до ул. Карла Маркса - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- по Ряузовскому от Ленина до Мира - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- по Обороны от Ленина до Мира - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- по Дзержинского от ул. Ленина до ул. Урицкого - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- Диктатуры Пролетариата от Урицкого до Ленина - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- Кирова от Маркса до Ленина - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- Перенсона от Ленина до Маркса - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- Мира на участке Декабристов до 9 Января - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- Мира от 9 Января до Каратанова - 09.05.2023 с 06:00 до 23:00;

- 9 Января от Ленина до Маркса - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- Каратанова от Ленина до Маркса - 09.05.2023 с 06:00 до 23:00;

- Парижской Коммуны от Ленина до Маркса 09.05.2023 - с 06:00 до 15:00;

- Вейнбаума от Ленина до Маркса - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- Сурикова от Маркса до Ленина - 09.05.2023 с 06:00 до 15:00;

- по проезду вдоль Маркса (у Арбитражного суда) - Конституции СССР до Маркса - 09.05.2023 с 06:00 до 23:00;

- Дудинская от Шахтеров, 12 - 09.05.2023 с 06:00 до 13:00;

- Перенсона от Урицкого до Дубровинского - 09.05.2023 с 18:00 до 23:00;

- Парижской Коммуны от Урицкого до Дубровинского - 09.05.2023 с 18:00 до 23:00;

- Сурикова от Урицкого до Дубровинского 09.05.2023 - с 18:00 до 23:00;

- Дубровинского от Кирова до пересечения с Маркса - 09.05.2023 с 18:00 до 23:00;

- на съезде с моста через Качу в районе здания на Мира, 2Гс2 на проезд вдоль Маркса (у здания Арбитражного суда) - 09.05.2023 с 06:00 до 23:00;

- на съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе «Площади Мира» - с 18:00 08.05.2023 до 23:00 09.05.2023;

- на съезде с Дубровинского на набережную Енисея в районе здания Дубровинского, 1/1, на пересечении с Сурикова - с 18:00 08.05.2023 до 23:00 09.05.2023;

Где будет запрещена парковка в Красноярске на День Победы 9 мая 2023

С 18:00 8.05 по 23:00 9.05 запрещена остановка и парковка на следующих участках:

- на парковку на площади Революции;

- на парковку, прилегающую к зданию на Дудинской, 2А;

- Шахтеров;

- в районе «Площади Мира»;

- Бограда, 22, по Перенсона, 2, по Мира, 2б;

- Перенсона от Ленина до Дубровинского;

- Урицкого от Дзержинского до Перенсона;

- Мира от Каратанова до площади Мира - с 18:00 07.05.2023 до 23:00 09.05.2023;

- Карла Маркса вдоль здания №95;

- Дубровинского от Кирова до перекрестка с Карла Маркса;

- Свободный, 48 (ГорДК).

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