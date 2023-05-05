Фото: Мария ЛЕНЦ

Прогноз погоды в Красноярске на длинных выходных 6-9 мая 2023 года выглядит обнадеживающим, ожидается потепление до +25 градусов. Какой будет погода передают синоптики GISMETEO.

Так, в субботу 6 мая в Красноярске ожидается около +19 градусов днем. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и переменную облачность. Ветра практически не будет. Ночью же похолодает до +9 градусов.

В воскресенье погода сильно не изменится, разве что не будет дождя. В остальном те же +19 днем, +7 ночью, а также переменная облачность и штиль.

А вот в понедельник – 8 мая резко потеплеет. Синоптики обещают солнечный день с температурой до +25 градусов. Ветра практически не будет, осадков не ожидается. Ночью же температура понизится до +7 градусов.

9 мая предварительно ожидается такая же теплая и солнечная погода. Днем – до +25 градусов, а ночью – около +9. Местами возможны порывы ветра до 7 метров в секунду. Дождя не будет.