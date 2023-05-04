В Красноярске возродят молочные кухни

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Городская администрация заключила контракт с АО «Губернские аптеки», который позволит бесплатно оказывать востребованную услугу родителям (законным представителям) отдельных категорий детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет - обеспечивать малышей молочными продуктами.

Еще в марте 2023 года депутатами Красноярского Городского совета было поддержано предложение специалистов управления социальной защиты населения администрации города - пакет мер социальной поддержки для детей из семей участников специальной военной операции, детей матерей-одиночек, детей-инвалидов, семьи которых имеют недостаточный материальный доход.

Руководитель управления социальной защиты населения администрации Красноярска Ольга Качанова пояснила, что установить новые инициативные меры социальной поддержки рекомендовала председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталья Фирюлина во время рассмотрения проекта муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Красноярска» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Известно, что набор молочных продуктов семьи будут получать каждую неделю. Он включает в себя два кисломолочных продукта, объем которых должен быть не менее 180 мл, а также два йогурта (не менее 150 мл каждый). Кроме этого, в него войдет один творог - продукт прикорма.

2 мая этого года специалисты социальных служб Красноярска начали составлять реестр получателей этой меры социальной поддержки. Уже через две недели после начала этой работы, 16 мая, примут первые красноярские семьи, которые придут за набором молочных продуктов.

Пункты выдачи открываются во всех районах города. В общей сложности, 16 «Губернских аптек» станут участниками проекта в Красноярске.

По вопросам можно обратиться в МКУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" по тел. 228-20-44 и 226-15-59.