Волонтеры Советского района Красноярска сдали на переработку четыре КамАЗа покрышек

Фото: krasnoyarsk.er.ru

На пересечении улиц Авиаторов и Молокова работает рынок автомобильных колес и запчастей, а по соседству - шиномонтаж. Автомобилисты, которые покупают новые покрышки и тут же переобувают своих «железных коней» оставляют здесь свою старую резину. И если раньше ее растаскивали на «красоту» для придомовых клумб и газонов, то сейчас за считанные месяцы здесь вырастает гора изношенных покрышек.

Потому экоактивист, координатор партийного проекта «Зелёная экономика», участник предварительного голосования "Единой России" Артём Речицкий вместе с группой волонтеров Советского района провели праздничные майские выходные в экологическом формате – разобрали стихийную свалку и вывезли шины со стихийной свалки на Взлётке.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Как прокомментировал сам Артем Речицкий эту инициативу:

- Автомобильные шины разлагаются более 100 лет и относятся к 4 классу опасности! По действующему законодательству, захоронение покрышек на полигонах запрещено. Соответственно, выбрасывать их в контейнеры у подъездов тоже не нужно, они не относятся к бытовым отходам. Мусорные операторы не обязаны вывозить брошенные возле баков колёса. Многие автовладельцы не знают куда девать старую резину. Соответственно, свалки старых покрышек стихийно образуются у шиномонтажа. Жители домов на Авиаторов жаловались на свалку колёс под окнами. Я договорился с переработчиком и пригласил волонтеров, чтобы отправить покрышки на переработку.

Артем пригласил жителей микрорайона вместеочиститьстихийную свалку, которая образовалась на их территории. Накануне соответствующие объявления появились на подъездах близлежащих домов. И жители откликнулись. Общими усилиями волонтеры собрали на Авиаторов четыре КамАЗаброшенных колёса. Никто не ожидал, что автошин окажется так много! Чтобы вывести собранную старую резину со Взлётки и сдать ее на переработку, Артём Речицкийдоговорился о помощи с администрацией Советского района.

Елена Ланина, руководитель администрации Советского района рассказала:

- Советский район – самый большой в Красноярске. В последние годы он активно развивается, строятся новые микрорайоны. Если раньше этот участок не привлекал внимания жителей, то сейчас меняется сознание, мы уделяем всё больше внимания благоустройству и экологии. В период двухмесячника, действительно, настало время привести в порядок этот участок. Мы благодарны жителям за их неравнодушие! И, конечно, откликнулись на просьбу Артёма Речицкого оказать помощь, мы организовали транспорт для вывоза автошин.

Резиновый хлам увезли в Березовку и сдали на переработку. Для предприятия «АртСтэп» покрышки — это сырьё! Из них делают резиновую крошку, которая используется, например, в современных ландшафтных покрытиях. Помимо резиновой крошки из старых колёс получают металлокорд и синтетическое волокно, которые тоже повторно используются. «АртСтэрп» в прошлом году закупил необходимое для этого оборудование и получил лицензию на утилизацию. Переработчик отмечает, что сейчас и простые жители, и юрлица начинают сдавать шины на переработку.

- Раньше многие не знали о возможности сдать старые колеса на переработку. Сейчас заметно, что люди стали более ответственно относиться к экологии и проблеме утилизации шин. Купили новые колеса – везут старые сюда, в Березовку, на Щорса, 8В. В прошлом году мы принимали много колес от детских садов, потому что началась активная работа по очистке территорий учебных учреждений от резиновых шин. В этом году мы видим много простых жителей, которые везут небольшой объем – от четырех до восьми шин. Мы принимаем их от граждан бесплатно, - прокомментировал Иван Еременко, генеральный директор ООО «АртСтэп».

В Красноярске автомобильные шины официально принимают на переработку несколько компаний. Их контакты размещены на сайте городской администрации в разделе «Экология».

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Красноярцев важно предупредить, что за брошенные шины даже на собственном земельном участке сейчас возможен штраф – от 1,5 до 4 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц. Цивилизованная переработка – единственное разумное решение!

Вывоз шин на переработку с Авиаторов – не единственная экологическая акция проекта «Зеленая экономика». 22 апреля, несмотря на перенос общегородского субботника, экоактивисты очистили от мусора пустырь на улице Молокова, между 64 и 68 домами. А на прошлой неделе Артём Речицкий побывал на мусоросортировочном комплексе «РостТеха»совместно со студентами Университета Решетнёва, чтобы укрепить контакты и проводить больше совместных экологических акций.